Managerul Spitalului Judeţean Suceava, Alexandru Calancea, a afirmat joi, 3 februarie, că ventilatorul de la care a pornit incendiul din unitatea medicală nu ar fi trebuit să fie pornit, întrucât în salon nu se mai aflau pacienţi, fiind externaţi.

El a adăugat că este o anchetă în desfăşurare.

"Trebuie să fim şi mai vigilenţi decât am fost până acum, trebuie să verificăm toate aceste lucruri. Într-adevăr poate că verificările, cum lasă pacientul salonul în momentul când se externează sau în urma efectuării curăţeniei în salon, se poate să fie scăpări care printr-un cumul de factori să aducă un eveniment nefericit", a subliniat el.

La rândul său, secretarul de stat în MS Tiberius Brădăţan a arătat că spitalul trebuie să îşi reia activitatea la capacitate normală cât mai repede.

"Undeva după ora 00.30, la Spitalul Judeţean Suceava, a avut loc un incendiu care s-a manifestat la etajul patru a spitalului, zona secţiei de Obstretică – Ginecologie. (...) Nu s-a propagat la alte niveluri ale spitalului, dar a provocat un disconfort prin generarea unei mari cantităţi de fum.

Cel mai important lucru este că nu am contorizat nicio victimă în această situaţie, cu alte cuvinte nu am avut niciun pacient ars, nu am avut niciun pacient intoxicat cu fum. (…) A presupus un efort foarte mare de evacuare a 329 de persoane, care au trebuit apoi relocate. Evident, pe acel tronson de palier unde s-a manifestat incendiul, în momentul de faţă nu se mai află niciun pacient şi conducerea spitalului s-a mobilizat foarte repede pentru a asigura relocarea”, a explicat secretarul de stat.

"În ceea ce priveşte evaluarea situaţiei, ea este în curs. (…) Trebuie să facem în aşa fel încât spitalul să îşi reia activitatea la capacitate normală cât mai repede, să nu fie afectată funcţionalitatea secţiilor", a transmis Tiberius Brădăţan.

Managerul Spitalului Judeţean Suceava, Alexandru Calancea, a declarat, în cadrul conferinţei de presă, că de la etajele inferioare nu a fost evacuat niciun pacient.

"Un eveniment nefericit, un eveniment cu potenţial de se se transforma într-o tragedie, dar, din fericire, la Spitalul Judeţean Suceava nu am avut niciun pacient afectat, nu am avut absolut nicio problemă din acest punct de vedere.

Mobilizarea, atât a personalui medical, cât şi a colegilor din Departamentul ISU au făcut ca acest lucru să fie posibil, adică niciun pacient din Spitalului Judeţean Suceava nu a avut viaţa pusă în pericol. Cadrele medicale s-au coordonat şi au acţionat conform instruirilor pe care le fac periodic.

Am reuşit să evacuăm 329 de pacienţi, e vorba de etajele patru, cinci, şase, şapte, opt şi nouă. La etajele inferioare niciun pacient nu a fost scos afară din spital. Pacienţii au fost în siguranţă. Cei imobilizaţi au fost transferaţi şi transportaţi în cea mai mare siguranţă. Un lucru care ne-a speriat - şi acum sunt emoţiile - secţia de ginecologie este în apropierea maternităţii. Am avut 107 copii evacuaţi, dintre care 57 din secţia de neonatologie”, a explicat managerul spitalului.

El a precizat că în momentul incendiului în salonul respectiv nu era niciun pacient.

"Au fost pacienţi în cursul zilei, în momentul incendiului pacienţii nu erau în salon. Erau externaţi”, a precizat Alexandru Calancea.

El a menţionat că cei de la spital trebuie să fie şi mai vigilenţi decât au fost până acum pentru a preîntâmpina evenimente de acest gen.

"Trebuie să fim şi mai vigilenţi decât am fost până acum, trebuie să verificăm toate aceste lucruri. Într-adevăr poate că verificările, cum lasă pacientul salonul în momentul când se externează sau în urma efectuării curăţeniei în salon, se poate să fie scăpări care printr-un cumul de factori să aducă un eveniment nefericit. Vom verifica, vom fi şi mai vigilenţi decât am făcut-o până acum pentru a preîntâmpina orice alt eveniment de acest gen”, a mai afirmat managerul Spitalului Judeţean Suceava.

Întrebat cine trebuie să închidă acel ventilator, managerul spitalului a răspuns: "Personalul auxiliar care efectuează curăţenia. Avem o anchetă în desfăşurare, vedem exact dacă au fost probleme de acest gen, le vom remedia şi vom încerca pe viitor să fie foarte bine stipulat chiar şi fişa postului fiecăruia care activează în această zonă că este obligaţie de a verifica periodic, în intervale cât mai scurte de timp, această problemă”.

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de miercuri spre joi, la Secţia Ginecologie a Spitalului Judeţean Suceava. A fost activat Planul Roşu de intervenţie, fiind evacuaţi pacienţii de la mai multe etaje ale unităţii medicale. Au fost evacuaţi în total 329 de pacienţi, între care peste 100 de copii, majoritatea nou-născuţi, fără a se înregistra victime.

