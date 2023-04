Directorul spitalului în care au murit 29 de oameni în urma unui incendiu devastator a fost arestat. Pacienții au sărit pe geam cu ajutorul cearceafurilor VIDEO

29 de persoane au murit după ce un incendiu care a izbucnit marți, la spitalul Changfeng din Beijing. Directorul unității medicale împreună cu alte 11 persoane au fost reținuți după această tragedie.

Dintre cei 29 de morți, 26 erau pacienți. În urma incendiului, zeci de oameni au fost răniți, scrie Reuters.

Incendiul a fost semnalat în jurul orei locale 13.00 (8.00 ora României), în aripa de est a spitalului, unde se făceau internări, iar 71 de pacienţi au fost evacuaţi. Unii însă au sărit pe fereastră, de la etaj, arată imaginile de pe reţelele sociale.

Incendiul a fost stins în aproximativ jumătate de oră, iar bilanţul celor 21 de morţi a fost anunţat câteva ore mai târziu. Ulterior, numărul victimelor a crescut la 29.

Incendiile în spitale sunt rare în China, iar cauza evenimentului de marţi este încă în curs de investigare.

În orice caz, este unul dintre cele mai grave incendii din Beijing din ultimii ani, depăşind bilanţul anterior al unui incendiu din 2017, care a provocat moartea a 19 persoane într-o clădire cu două etaje, înghesuită, în districtul Daxing, din suburbia sudică a capitalei. Acea tragedie a determinat autorităţile să demoleze o mare parte din clădirile considerate ilegale sau nesigure din cartier şi a forţat mii de lucrători imigranţi să îşi părăsească locuinţele şi afacerile.

