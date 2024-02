Scene de groază la un spital din Slovacia. Un bărbat beat a atacat medicii, a incendiat unitatea medicală și a fugit: ”Am crezut că sunt victima traficanților”

Un bărbat austriac în vârstă de 70 de ani a incendiat un spital din Trnava, vestul Slovaciei și a atacat personalul medical. El ajunsese în unitatea medicală aproape inconștient din cauza alcoolului după ce își sărbătorise ziua de naștere, iar când s-a trezit, a crezut că este victima traficanților de organe, relatează Noviny.

Pensionarul a fost adus în fața instanței în ziua de luni, 5 februarie. Polițiștii l-au adus direct de la închisoare la tribunal.

El a primit o pedeapsă cu suspendare și trebuie să plătească pentru daunele cauzate în camera de urgență.

„Voi plăti numaidecât prejudiciul pe care l-am produs, în jur de 3.000 de euro", a spus el, în fața instanței.

Bărbatul și-a sărbătorit ziua de naștere pe 2 februarie cu prietenii într-un restaurant, dar acesta spune că a ”exagerat cu rachiul”.

Când mergea înspre casă, la ora 2.00, bărbatul s-a împiedicat și a căzut. S-a trezit la spital, unde a fost adus de paramedici, și a intrat în panică, scrie libertatea.ro

”M-am speriat, mi se părea că sunt într-un film, în care se iau organe de la oameni, ficat, rinichi sau așa ceva. Am crezut că sunt victima traficanților. De aceea, am împins o asistentă, apoi am încercat să evadez și am făcut pagube spitalului”, a declarat bărbatul.

După ce a ieșit din spital, omul a dat foc cu o brichetă unor paturi portabile. Asistentele au stins incendiul, iar din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Ulterior, poliția l-a reținut pe austriac, găsindu-l în altă parte a spitalului. El a continuat să atace oamenii legii, dar în cele din urmă a fost încătușat.