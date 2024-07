Aproape 4.900 de pompieri din statul american California, sprijiniţi de 33 de elicoptere, 400 de autospeciale şi numeroase avioane Canadair, au continuat luni, 29 iulie, lupta lor înverşunată împotriva celui mai mare incendiu din acest an, care a mistuit deja o suprafaţă mai mare decât cea a oraşului Los Angeles, relatează marţi, 30 iulie, AFP.

Incendiul "Park Fire" este activ începând de miercuri în nordul Californiei, într-o regiune rurală aflată la trei ore de mers cu maşina la nord-est de San Francisco.

A state of emergency has been declared in three California counties, as thousands of firefighters battle the Park Fire, one of the largest wildfires in the state’s history. It is so big that it is causing its own weather system — and it is just one of dozens burning in the West. pic.twitter.com/0RIifYrI26 — CBS Mornings (@CBSMornings) July 29, 2024

Acest incendiu a devastat aproape 1.500 de kilometri pătraţi, potrivit agenţiei de pompieri CalFire, devenind astfel unul dintre cele mai mari din istoria Californiei.

Deocamdată nu au fost înregistrate victime, iar pompierii au beneficiat weekendul trecut de o uşoară scădere a temperaturilor, ceea ce le-a permis să facă unele progrese. Incendiul este sub control în procent de 12%.

Ads

Însă, peste 26.000 de persoane erau vizate în continuare de ordine de evacuare, luni după-amiază, potrivit unui purtător de cuvânt al CalFire.

Autorităţile au făcut apel la prudenţă în faţa unei situaţii care s-ar putea agrava în orice moment. "Acest incendiu este extrem de instabil şi de imprevizibil", a insistat şeriful comitatului Tehama, Dave Kain, în timpul unei conferinţe de presă de luni. "Am văzut multe locuri pe care le credeam că sunt în siguranţă şi care s-au reaprins", a spus el.

Acest mega-incendiu, care a distrus peste o sută de clădiri, este impresionant - în primele 48 de ore a înaintat cu viteza unui om aflat în mers şi a generat nori spectaculoşi de fum, precum şi un fel de tornadă de foc.

Timelapse of the #ParkFire just northeast of Chico in Northern California, currently producing a fire tornado. The fire has grown an insane 120,000 acres (~4x the size of San Francisco) in a little over 24 hours. Ads The fire was caused by arson after a man allegedly pushed a… pic.twitter.com/JUpQgUCyrZ — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) July 26, 2024

- Valuri de căldură -

Propagarea rapidă a flăcărilor a fost posibilă în special din cauza valurilor de căldură repetate, care au afectat California şi vestul american de la începutul lunii iunie.

"Vegetaţia (...) este încă super, super uscată, după o lună de căldură record", a explicat duminică Daniel Swain, specialist în evenimente extreme la Universitatea UCLA.

Şi, în timp ce poalele munţilor Sierra Nevada ard în mod regulat, pădurile specifice pe care acest incendiu le atacă în prezent sunt "locuri în care nu a mai avut loc un incendiu de zeci de ani", a adăugat el. Aşadar, acest incendiu are combustibil din plin.

Ads

În pofida mijloacelor faraonice desfăşurate de California, un stat expert în combaterea incendiilor, "tehnologia rămâne insuficientă pentru a face faţă unui incendiu de asemenea amploare", potrivit autorităţilor americane.

Noul incendiu uriaş de pădure reînvie amintiri sumbre: oraşul Paradise, unde 85 de persoane au murit în 2018, în cel mai devastator incendiu din istoria Californiei, se află la doar câteva zeci de kilometri distanţă de flăcări. Alertele locale au fost ridicate luni după-amiază, însă situaţia rămâne sub supraveghere.

În satele împădurite vizate de ordinele de evacuare, unii locuitori aleg încă să rămână până în ultimul moment. La fel ca Justin Freese, care îşi desfăşura furtunele în jurul casei sale cu două etaje, izolată în pădure. "Sunt pregătit, dar nu sunt prost", a declarat acest tânăr de 40 de ani pentru cotidianul The New York Times. "Dacă e un zid de flăcări de 30 de metri n-o să rămân acolo să fiu carbonizat", a adăugat el.

The Park Fire burning outside Chico, California has ripped 72,000 acres in just 24 hours. #cafire #wildfire #cawx Ads This fire has now been officially called arson after an individual was allegedly caught lighting a car on fire and sending it into a ravine. All the details have… pic.twitter.com/GmwJEt02bT — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 25, 2024

- Sute de incendii în SUA -

Acest incendiu este de origine criminală, potrivit autorităţilor. Suspectul, un bărbat de 42 de ani cu antecedente penale extinse, s-a prezentat luni, 29 iulie, în instanţă pentru a fi pus oficial sub acuzare. El a fost văzut miercuri în timp ce împingea "într-o râpă o maşină care ardea", potrivit Parchetului local.

Ads

Incredible footage from the Park Fire outside Chico, California. 72k+ acres of destruction from a car lit on fire and hucked into a ravine. “A 42 year old man was arrested by CalFire arson investigators… seen pushing a car that was on fire into a gully” pic.twitter.com/Tz6oDDTA6l — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 26, 2024

SUA se confruntă în prezent cu aproximativ 100 de incendii de proporţii, potrivit Centrului Naţional Interagenţii pentru Incendii. Acestea devastează în principal vestul ţării şi în special statul Oregon, unde un pilot de avion pentru stingerea incendiilor a murit săptămâna trecută.

Fumul degajat a determinat serviciile meteorologice americane să emită alerte pentru calitatea scăzută a aerului, în multe zone din regiune.

În California, un alt incendiu, activ în centrul statului, a devastat aproape complet micul sat Havilah, în weekend, fără a provoca victime. Locul era cunoscut drept un avanpost al minerilor, o rămăşiţă din perioada goanei după aur.

Valurile de căldură recurente reprezintă un indicator al încălzirii globale asociate cu schimbările climatice, susţin oamenii de ştiinţă.

Ads