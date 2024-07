„Megaincendiu” în SUA. Mii de persoane au fost evacuate. Autoritățile spun că flăcările au fost provocate intenționat FOTO/VIDEO

Pompierii din California se luptă cu primul "megaincendiu" al anului din acest stat, un incendiu de origine criminală care a provocat evacuarea a peste 3.500 de persoane şi se răspândeşte foarte rapid, relatează vineri, 26 iulie, AFP.

"Incendiul din Parc" a izbucnit miercuri după-amiază, 24 iulie, în nordul "Statului de Aur", în ultima zi a unui nou val de căldură care a afectat regiunea. În aproximativ 24 de ore, incendiul a devastat deja peste 500 de km2 de vegetaţie şi a ajuns la stadiul de "megaincendiu".

“A 42 year old man was arrested by CalFire arson investigators… seen pushing a car that was on fire into a gully” pic.twitter.com/Tz6oDDTA6l

72k+ acres of destruction from a car lit on fire and hucked into a ravine.

Incredible footage from the Park Fire outside Chico, California.

"Peste 3.500 de persoane" au fost evacuate, potrivit unui comunicat al guvernatorului Californiei Gavin Newsom. Flăcările ameninţă în mod deosebit micul oraş Chico, la aproximativ trei ore de mers cu maşina, nord de San Francisco.

Timelapse of the #ParkFire just northeast of Chico in Northern California, currently producing a fire tornado.

Ads

The fire has grown an insane 120,000 acres (~4x the size of San Francisco) in a little over 24 hours.

The fire was caused by arson after a man allegedly pushed a… pic.twitter.com/JUpQgUCyrZ