Peste 18.000 de vaci au murit într-un incendiu la o fermă din SUA. Este cel mai grav incident de acest gen VIDEO

Peste 18.000 de vaci au murit după ce o explozie şi un incendiu au avut loc la o fermă de lactate a unei familii din vestul Texasului, acesta fiind cel mai grav astfel de incendiu înregistrat în Statele Unite, potrivit The Guardian.

Pompierii au salvat un angajat de la ferma de lactate South Fork, din apropiere de Dimmitt, în timp ce flăcările au mistuit o clădire şi ţarcurile, potrivit imaginilor şi declaraţiilor oferite de biroul şerifului din districtul Castro.

Cauza incendiului este încă investigată, iar membrii familiei care deţin ferma, aflată într-unul dintre districtele din Texas cele mai mari producătoare de lapte, nu au putut fi contactaţi imediat.

HORRIFYING! At least 18,000 individuals were killed in an explosion at a dairy farm in Texas. With no way out, they burned to death. #nomorefactoryfarms #MILK pic.twitter.com/leH6HHXyaO