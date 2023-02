Un tren a deraiat în apropierea graniţei dintre statele Ohio şi Pennsylvania (nord-estul SUA) vineri seară, provocând un incendiu masiv în zonă, potrivit Reuters.

Mai multe vagoane de tren puteau fi văzute în flăcări în imaginile postate pe social media din East Palestine, un oraş la nord-vest de Pittsburgh. De asemenea, se putea vedea fum care se ridica.

Echipele de urgenţă au evacuat rezidenţii din locuinţele lor la o milă (1,6 km) de incendiu, potrivit mai multor rapoarte mass-media.

Here’s a closer view of the #trainderailment fire through my photographer’s lens #EastPalestine #Ohio @KDKA pic.twitter.com/0zGFoH04A9

Nu a fost imediat clar dacă existe victime.

Calea ferată de marfă Norfolk Southern Corp ”coordonează îndeaproape (acţiunile) cu primii respondenţi locali în timp ce îşi mobilizează propriile echipe”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei într-un comunicat prin e-mail.

#BREAKING: Fire official on scene in #EastPalestine #Ohio tells me the #trainderailment happened on east end of city by @MarathonFuel - station got all semis of fuel out in time

On north end, a structure was on fire but was quickly knocked down

Several agencies assisting@KDKA pic.twitter.com/v3NEsXsOPj