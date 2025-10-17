Incendiu la două hale din Suceava. La intervenție participă pompieri din două județe FOTO/VIDEO

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 07:56
Incendiu în Suceava Foto: ISU Botoșani

Un incendiu puternic a izbucnit, în noaptea de joi spre vineri, 16-17 octombrie, la două hale din comuna Dumbrăveni, judeţul Suceava, pentru stingerea flăcărilor intervenind atât pompieri din acest judeţ, cât şi din Botoşani.

Incendiul a izbucnit la două hale aflate la distanţă una faţă de cealaltă, în comuna Dumbrăveni.

Potrivit ISU Suceava, intervin pompierii militari şi civili, iniţial cu 9 autospeciale de stingere, o descarcerare şi două ambulanţe SMURD. În sprijin, au fost solicitate două echipaje de la ISU Botoşani.

”La prima hală, în care erau depozitate materiale de construcţii şi textile, incendiul este localizat şi se lucrează pentru lichidare.

Suprafaţa afectată este de aproximativ 1000 mp. La a doua hală, aflată la o distanţă de circa 200 m de prima clădire incendiată, cu destinaţii multiple, arde cu flacără, iar forţele de intervenţie lucrează pentru localizare şi lichidare. A doua hală, cu funcţionare multiplă, are afectate un atelier auto, o magazie cu materiale plastice, o magazie cu materiale textile şi acoperişul unui atelier de tâmplărie, toate, pe aproximativ 1000 mp”, a transmis ISU Suceava.

În prezent, intervin pompierii militari de la ISU Suceava şi ISU Botoşani, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Dumbrăveni, Salcea şi Vereşti, precum şi Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă "Grup Construct Bucovina", în total, cu 12 autospeciale de stingere, una pentru descarcerare şi două ambulanţe SMURD.

#incendiu suceava, #hala, #interventie pompieri incendiu, #isu suceava, #ISU Botosani , #incendiu
