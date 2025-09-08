Locomotivă în flăcări în Botoșani. Pasagerii și un angajat CFR au scăpat cu fuga

Autor: Adrian Zia
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 21:45
84 citiri
Locomotivă în flăcări în Botoșani. Pasagerii și un angajat CFR au scăpat cu fuga
Locomotivă în flăcări în Botoșani FOTO Facebook/ISU Botosani

Un incendiu a izbucnit luni seară, 8 septembrie, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava-Botoşani şi care se afla în zona localităţii Leorda, judeţul Botoşani. Cei 11 pasageri şi angajatul CFR aflaţi în tren au reuşit să iasă la timp, fiind transportaţi ulterior cu un microbuz al ISU până în Gara Botoşani. Pompierii au stins incendiul şi au stabilit că acesta ar fi fost cauzat de o defecţiune la sistemul de frânare.

”Un incendiu a izbucnit, în această seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava – Botoşani, în zona localităţii Leorda. La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, sprijiniţi ulterior de un microbuz. Flăcările se manifestau la partea inferioară a locomotivei, însă cei 12 ocupanţi ai trenului (11 pasageri şi un angajat CFR) au reuşit să iasă la timp”, a transmis ISU Botoşani.

Pompierii au lichidat incendiul înainte ca acesta să se extindă la întreaga locomotivă.

Pasagerii au fost transportaţi în siguranţă la Gara Botoşani, cu microbuzul Detaşamentului de Pompieri Botoşani. Aceştia nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

”Cel mai probabil, o defecţiune la sistemul de frânare ar fi cauzat incendiul”, a arătat sursa citată.

Supărarea angajaților de la Senat, după tăierea sporurilor. Cer scoaterea antenelor de pe Casa Poporului. „Generează câmpuri electromagnetice și radiații”
Supărarea angajaților de la Senat, după tăierea sporurilor. Cer scoaterea antenelor de pe Casa Poporului. „Generează câmpuri electromagnetice și radiații”
După limitarea sporului pentru condiții vătămătoare de la 1.500 lei la 300 de lei, de la 1 iulie, de către Guvernul Bolojan, mai multe categorii de bugetari au fost nemulțumite. Sporul de...
Scutirea plății CASS ar putea reveni pentru șase categorii socio-profesionale. Cum s-a răzgândit PSD după ce a susținut măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Scutirea plății CASS ar putea reveni pentru șase categorii socio-profesionale. Cum s-a răzgândit PSD după ce a susținut măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
După ce a susținut pachetul doi de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan, PSD a depus în Parlament două proiecte de lege care să-l modifice. Social-democrații vor să se revină la...
#incendiu tren calatori, #locomotiva flacari, #pasageri panicati , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Transferul neinteles de nimeni! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania
Digi24.ro
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Alba, cand a vrut sa-i faca pe plac lui Trump
DigiSport.ro
Lovitura neinteleasa de nimeni! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Locomotivă în flăcări în Botoșani. Pasagerii și un angajat CFR au scăpat cu fuga
  2. România cumpără o corvetă ușoară din Turcia pentru Forțele Navale. Cât costă noua navă. "Armata are mare nevoie"
  3. Șansele ca pensiile speciale ale militarilor să fie introduse în al treilea pachet fiscal. „Există niște dezechilibre pe care mulți le-ar vrea corectate”
  4. George Simion a confundat iar România cu Ciadul. Bucuros peste măsură de căderea guvernului Franței, liderul AUR le-a urat să pice și lui "Macron și guvernul lui din Ciad"
  5. Încadrarea judiciară pentru femicid s-ar putea schimba. Ministerul Justiției propune închisoare pe viață
  6. Ministrul Apărării despre spionul capturat în România și acuzat că vindea secrete de stat KGB-ului din Belarus: "Rusia se joacă în zona noastră geografică"
  7. Prima reacție a serviciului de informații din Moldova, după ce un fost șef a fost acuzat de trădare. Alexandru Bălan, adjunct al SIS când politica era dominată de Plahotniuc
  8. Cât de pregătiți sunt birocrații de la stat, de a munci în mediul privat. 3 categorii de angajați. Expert HR: „Provocări de natură culturală și psihologică”
  9. Criză politică în Franța: Guvernul a picat la vot în Parlament. Premierul urmează să-i înainteze demisia președintelui Emmanuel Macron
  10. Spionul rus acuzat de trădare în România, la audieri la DIICOT. Cum a ajuns un fost șef de servicii secrete din Moldova pe mâna autorităților de la București

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...