Cincisprezece persoane au murit şi alte opt au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un club de noapte din centrul Istanbulului în timpul unor lucrări de reparaţie care aveau loc pe timpul zilei, a anunţat marţi primarul oraşului, Ekrem Imamoglu, citat de Reuters.

UPDATE 16.55 Bilanţul persoanelor decedate a urcat la 25, potrivit agenţiei turce Anadolu, care citează un anunţ al guvernatorului oraşului.

În comunicatul guvernatorului din Istanbul se precizează că incendiul a izbucnit la ora locală 12:47 în timpul unor lucrări de renovare la centrul de divertisment ce funcţiona la subsolul şi mezaninul clădirii de 16 etaje situată pe strada Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu.

Mai multe echipe de pompieri şi echipaje de salvare au fost trimise la faţa locului. Pompierii au intervenit cu 31 de vehicule şi 86 de persoane.

Echipele de poliţie au luat măsuri de precauţie în cartier. Cauza izbucnirii incendiului este deocamdată necunoscută.

Preşedintele Recep Tayyip Erdoğan a fost sunat de ministrul de interne Ali Yerlikaya şi a primit informaţii despre tragedie.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, a inspectat locul incendiului din cartierul Beşiktaş. El a spus că localul în cauză era în curs de renovare. Clubul avea o autorizaţie obţinută în 1987, reînnoită în 2018.

Întrebat dacă incendiul a fost precedat de o explozie în clădire, Gül a răspuns că nu are deocamdată astfel de informaţii.

Știre inițială

10 people were killed in a fire in a club under renovation in #Sisli,

Ads

#Istanbul. #Gayrettepe pic.twitter.com/NO3DEiZ3o1