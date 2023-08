Incendiu puternic în Turcia. Avertismentul MAE pentru românii ce intenționează să viziteze țara VIDEO

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Turcia că autorităţile turce au anunţat că, în noaptea de 22 august, în regiunea Çanakkale – în apropierea satului Kayadere, situat în centrul acestei regiuni – a izbucnit un incendiu care s-a extins pe o suprafaţă de peste 15 kilometri pătraţi.

​Autorităţile turce au declarat că şase sate au fost evacuate şi alte trei au fost pregătite de evacuare. De asemenea, autorităţile turce au intervenit cu avioane, elicoptere, utilaje de construcţii şi peste 1100 de membri ai personalului de intervenţie pentru stingerea incendiului.

​Totodată, ca măsură de precauţie, campusul Universităţii 18 Mart, căminele studenţeşti aferente şi spitalul de stat din Çanakkale au fost evacuate.

​Guvernatorul regiunii le-a cerut cetăţenilor să nu folosească Autostrada Çanakkale-İzmir decât în situaţii de urgenţă, ca urmare a acţiunilor întreprinse pentru stingerea incendiului şi a utilizării pompelor de apă şi a utilajelor de construcţii în acest scop. Este afectată şi circulaţia navală prin strâmtoarea Dardanele, potrivit autorităţilor turce.

​Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetăţenilor români care se află într-o zonă în care se manifestă un incendiu să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să urmărească în permanenţă sursele oficiale de informare publică.

​De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi numărul de telefon de urgenţă al misiunilor diplomatice ale României: Ambasada la Ankara +905323181726, Consulatul General la Istanbul +905335420695 sau Consulatul General la Izmir +905304150077.

