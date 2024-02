Autoritățile din Australia cer câtorva mii de locuitori, din 28 de comunităţi, să se evacueze din calea unui incendiu de vegetaţie ”volatil”, împotriva căruia luptau pompieri în statul Victoria (sud), relatează AFP.

Incendiul, situat la două ore nord-vest de Melbourne, a devastat aproximativ 10.000 de hectare de pădure şi terenuri agricole.

Aproximativ 1.000 de pompieri au fost desfăşuraţi împotriva flăcărilor.

”Ei sunt susţinuţi de bombardiere cu apă, inclusiv de avioane-cisternă mari. Le trimitem tot ceea ce putem”, anunţă la postul naţional de televiziune ABC comandantul pompierilor statului, Jason Heffernan.

”Mă aştept ca incendiul să rămână dinamic şi volatil. Nu am scăpat încă”, a avertizat el.

