Incendiu devastator în Australia. Oamenii din zeci de localităţi, evacuaţi din calea flăcărilor FOTO/VIDEO

Autorităţile australiene le cer locuitorilor ai zeci de localităţi rurale să evacueze din cauza unui incendiu care devasta un parc naţional în sud-estul Australiei, relatează AFP.

Aproximativ 600 de pompieri luptau împotriva flăcărilor la Grampians National Park, situat la aproximativ 240 de kilometri vest de Melbourne, anunţă un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare al statului Victoria.

Incendiul de vegetaţie, alimentat de peste o săptămână de condiţii de căldură şi umiditate, a devastat 55.000 de hectare, reprezentând o treime din parcul naţional, fără să cauzeze, pentru moment, victime sau distrugeri de locuinţe.

#GrampiansFire - Grampians National Park - Halls Gap, Victoria / Australia - 26/12/2024

Firefighters from Pomonal Rural Fire Brigade - CFA are setting up a collar tank and sprinklers with Halls Gap to protect parts of the Halls Gap Zoo

