Avertismentul autorităților în fața incendiului „Canyon Fire”: Plecați imediat! Flăcările scăpate total de sub controlul pompierilor FOTO/VIDEO

Vineri, 08 August 2025, ora 13:07
Pompierii se luptă cu incendiul Canyon Fire FOTO X/Los Angeles County

Un incendiu de vegetație cu răspândire rapidă în sudul Californiei a forțat mii de locuitori din comitatele Los Angeles și Ventura să evacueze. Aprins într-o zonă muntoasă la nord de Los Angeles joi după-amiază, flăcările s-au răspândit rapid și, până la sfârșitul după-amiezii, erau total scăpate de sub control și se deplasau spre est.

Incendiul, numit și Canyon Fire, a izbucnit joi, în jurul orei 13:30, și, în doar câteva ore, flăcările au mistuit aproape 2.000 de hectare de vegetație din comitatele Los Angeles și Ventura, potrivit celui mai recent bilanț publicat vineri dimineață de Departamentul de Silvicultură și Protecție împotriva Incendiilor din California (Cal Fire).

Președinta Consiliului de Supervizori al comitatului Los Angeles, Kathryn Barger, a scris, într-o postare pe X, că incendiul Canyon din California se răspândește rapid și i-a îndemnat pe cetățeni să ia în serios ordinul de evacuare.

„Incendiul Canyon se răspândește rapid în condiții de căldură extremă și secetă în apropierea graniței dintre comitatul Ventura și Los Angeles. Dacă vă aflați în Santa Clarita, Hasley Canyon sau Val Verde, luați în serios ordinele de evacuare - când primii respondenți spun START, plecați imediat. Fiți atenți - vă rugăm să nu riscați vieți”, a postat Barger.

Barger a declarat stare de urgență locală ca răspuns la incendiul Canyon, au declarat oficialii.

Decizia permite comitatului să „accelereze accesul la resurse critice și să reducă birocrația pentru a îmbunătăți eforturile de stingere a incendiilor și de recuperare”, potrivit unui comunicat al comitatului Los Angeles.

„Emiterea acestei proclamații de urgență este un pas crucial în lupta noastră împotriva incendiului Canyon”, a declarat supraveghetoarea Kathryn Barger. „Ne permite să deblocăm mai rapid resurse vitale la nivel statal și local și elimină barierele care ar putea încetini primii respondenți. Prioritatea noastră este să protejăm vieți, locuințe și infrastructura critică, iar această proclamație va contribui la asigurarea faptului că avem instrumentele și sprijinul necesare pentru a satisface nevoile urgente ale comunităților noastre.”

Declarația de urgență oferă autorităților flexibilitatea de a „coordona între agenții, de a mobiliza personal și echipamente suplimentare pentru pompieri și de a eficientiza procesele de achiziții”, au declarat oficialii.

Incendiul continuă să se răspândească spre est, către comunitatea Val Verde din comitatul Los Angeles, iar mai multe ordine de evacuare au fost emise pentru zonele afectate, inclusiv pentru comunitatea din și din jurul lacului Piru, au confirmat oficialii.

Cel puțin 2.700 de locuitori au fost nevoiți să își părăsească locuințele, conform bilanțului prezentat joi, la ora locală 23:00 (06:00 GMT vineri), de purtătorul de cuvânt al pompierilor din comitatul Ventura, Andrew Dowd.

Pompierii din cele două comitate afectate „lucrează activ la o strategie pe termen lung pentru a limita și a stinge focul”, au transmis reprezentanții Cal Fire.

Deocamdată, nu au fost raportate victime și nicio locuință nu a fost distrusă, au anunțat pompierii din comitatul Los Angeles într-un mesaj publicat vineri dimineață pe platforma X.

„Le recomandăm ferm rezidenților să urmeze instrucțiunile autorităților (...) și să se evacueze imediat atunci când li se cere acest lucru”, au transmis serviciile de urgență din comitatul Ventura.

„Canyon Fire” se extinde în sudul Californiei, pe fondul altor incendii de vegetație care afectează în prezent regiunea.

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

