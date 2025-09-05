Oameni în pericol în județul Giurgiu. Un puternic incendiu de vegetaţie s-a extins la 11 gospodării. 3 case grav afectate FOTO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 21:26
202 citiri
Oameni în pericol în județul Giurgiu. Un puternic incendiu de vegetaţie s-a extins la 11 gospodării. 3 case grav afectate FOTO
Oameni în pericol în județul Giurgiu. Un puternic incendiu de vegetaţie s-a extins la 11 gospodării FOTO Facebook/Breaking News Giurgiu

Un puternic incendiu de vegetaţie care a izbucnit în judeţul Giurgiu s-a extins la 11 gospodării, focul fiind întreţinut de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile. Au fost grav afectate trei case.

”Un incendiu violent a izbucnit, în această după-amiază, în localitatea Brăniştari. Pornit de la vegetaţia uscată dintr-o curte, focul s-a extins rapid în alte 11 gospodării. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni, Detaşamentului Giurgiu şi Staţiei Colibaşi, cu patru autospeciale de stingere şi o cisternă”, a transmis, vineri seară, ISU Giurgiu.

Sursa citată a precizat că, în sprijin, au fost solicitate două autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, iar prin grija primăriei, la locul evenimentului au ajuns două cisterne şi un buldoexcavator.

”Arderea a fost întreţinută de vânt şi de cantitatea mare de materiale combustibile, iar pagubele au fost însemnate. Au fost grav afectate trei case, anexe gospodăreşti şi pomi fructiferi”, au precizat pompierii.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spaţii deschise.

Noul șef al Corpului de Control al premierului Bolojan este Crinel Grosu: Fost ofițer MAI, a lucrat în DGA și a coordonat investigatori sub acoperire
Noul șef al Corpului de Control al premierului Bolojan este Crinel Grosu: Fost ofițer MAI, a lucrat în DGA și a coordonat investigatori sub acoperire
Premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcția de șef al Corpului de Control al Guvernului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu, conform unei decizii care a fost publicată în...
"Un oarecare păcălici". Adrian Năstase, ironic la adresa lui Vlad Gheorghe după ce acesta a cerut retragerea beneficiilor fundației sale
"Un oarecare păcălici". Adrian Năstase, ironic la adresa lui Vlad Gheorghe după ce acesta a cerut retragerea beneficiilor fundației sale
Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, fost europarlamentar, a cerut miercuri, 3 septembrie, retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după ce fostul...
#incendiu vegetatie giurgiu, #oameni pericol, #case in flacari , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe ganduri si a luat decizia. Casa Alba a confirmat oficial
Digi24.ro
Romania rateaza digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de romani nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a intins o bancnota de 500 Euro unui calugar de la Muntele Athos, apoi a tras-o si "a ras satanic"! "Sterge aia"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grupul de lobby favorit al lui Viktor Orbán de la Bruxelles, finanţat cu milioane de euro de la Budapesta
  2. Județul în care elevii susțin protestele profesorilor. De luni sunt în grevă japoneză
  3. Oameni în pericol în județul Giurgiu. Un puternic incendiu de vegetaţie s-a extins la 11 gospodării. 3 case grav afectate FOTO
  4. Incident bizar în Parlamentul britanic: un telefon ascuns urma să redea sunete „sexuale” în timpul discursului premierului
  5. Ungaria sfidează iar UE și spune că nu va permite aderarea Ucrainei la blocul european. "Ne-ar distruge securitatea și agricultura"
  6. Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în mână Registrul Comerțului, ANAF, Poliția Economică, posibil bănci"
  7. Ataşatul militar al României în SUA, chemat la Pentagon. Ce se întâmplă cu trupele americane de pe Flancul Estic SURSE
  8. Și-a incendiat soția în zona intimă cu un arzător cu butelie și s-a trezit cu polițiștii la ușă. Motivul atacului fără precedent
  9. "De nesimțiți sunt sătul". Ce a pățit o femeie care a abandonat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket. "Hai să ne civilizăm puțin!"
  10. ANAF pune sechestru pe firma-fantomă care vindea panouri solare și avea un sediu fictiv într-un WC public