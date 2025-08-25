Incendiu de vegetație în Buzău. Flăcările s-au extins la un parc auto

Autor: Maria Popa
Luni, 25 August 2025, ora 14:17
203 citiri
Incendiu de vegetație în Buzău. Flăcările s-au extins la un parc auto
Pompieri în timpul unei intervenții FOTO: IGSU

Pompierii buzoieni au fost solicitați, luni după-amiază, 25 august, să intervină în localitatea Tăbărăști, comuna Gălbinași, unde un incendiu de vegetație uscată s-a extins rapid la un parc auto din zonă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău, flăcările au cuprins trei cabine de TIR și două microbuze, existând pericolul ca focul să se propage și la alte autovehicule.

Două autospeciale de stingere au fost trimise la fața locului, pompierii luptând contracronometru pentru a limita extinderea incendiului și a proteja bunurile din apropiere.

„Intervenția este în desfășurare, situația este dinamică”, au mai transmis reprezentanții ISU Buzău.

Alte incendii de vegetație

Un alt incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri, 15 august, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren. Pompierii au intervenit atunci cu 20 de autospeciale de stingere.

Alte incendii de vegetație uscată au avut loc pe 11 august, în judeţele Mehedinţi şi Giurgiu. Conform IGSU, la Mehedinți, focul a amenințat mai multe gospodării, un depozit de cereale și o fermă.

