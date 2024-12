Incendiu de vegetație în Malibu. Dick Van Dyke şi Cher, printre miile de persoane care fug din calea focului FOTO/VIDEO

Un incendiu de vegetaţie cu evoluţie rapidă a izbucnit şi a ars hectare întregi din Malibu, enclava bogată din zona Los Angeles, fiind emis ordin de evacuare pentru mai multe zone. Actorul Dick Van Dyke şi muziciana Cher se numără printre miile de locuitori cărora li s-a ordonat să evacueze oraşul, transmite BBC.

Incendiul a fost numit Franklin Fire de către autorităţi, care spun că a început în Malibu Canyon în jurul orei locale 22:50 luni (07:50 GMT) şi a ars până acum cel puţin şapte case.

Malibu is on fire! Santa Ana winds accelerated the #FranklinFire overnight, causing the closure of the Malibu canyon and the evacuation of residents from their multi-million dollar homes. pic.twitter.com/UI5gbqaiqU

Un ordin de evacuare obligatorie este în vigoare pentru o mare parte din Malibu. Nu au fost raportate persoane rănite, dar incendiul este în plină desfăşurare.

Nu este încă clar ce a provocat incendiul, dar regiunea a fost sub avertizare de cod roşu, ceea ce înseamnă că condiţiile sunt propice pentru incendii extreme.

Peste 3.000 de acri de teren au fost arşi până în prezent, potrivit celei mai recente actualizări din partea Departamentului de silvicultură şi protecţie împotriva incendiilor din California (Cal Fire).

Incendiul a lăsat în urmă un şir de maşini şi autobuze arse, precum şi resturi carbonizate de case.

Malibu este popular printre celebrităţi. Casele deţinute de vedete precum Lady Gaga, Beyonce şi Jay Z ar fi fost printre cele aflate în zona de evacuare.

Van Dyke s-a numărat printre vedetele forţate să fugă, a declarat el într-o postare pe Facebook.

Starul Mary Poppins, care împlineşte vineri 99 de ani, a declarat că el şi soţia sa Arlene au plecat în siguranţă cu animalele lor de companie, cu excepţia unei pisici pe nume Bobo, care este în continuare dispărută.

”Ne rugăm ca el să fie bine şi ca comunitatea noastră din Serra Retreat să supravieţuiască acestor incendii teribile”, a scris el pe Facebook.

Martorii au declarat pentru KABC-TV că locuinţa vecinului actorului a luat foc, dar că cea a lui Dyke nu a fost atinsă.

Cântăreaţa Cher a trebuit, de asemenea, să fugă din calea focului, potrivit New York Times.

Barbra Streisand este o altă rezidentă celebră din Malibu, însă publicistul ei a declarat pentru New York Times că nu este clar dacă aceasta a fost evacuată.

Şcolile din zonă au fost închise, drumurile sunt închise, iar energia electrică a fost întreruptă la nivel local pentru a preveni agravarea incendiului.

Între timp, au fost deschise centre de evacuare pentru locuitori şi animale. Peste 5.000 de persoane se aflau în zona de evacuare, potrivit datelor Cal Fire.

Incendiul a izbucnit în apropiere de Universitatea Pepperdine.

Colegiul le ceruse studenţilor să se adăpostească pe loc, dar între timp a ridicat acest ordin.

Oficialii continuă să încurajeze studenţii să rămână în campusul de pe malul oceanului, deoarece drumurile din apropiere sunt închise pentru echipele care luptă împotriva incendiului.

The #FranklinFire has now scorched 2,862 acres with 0% containment. Preliminary reports confirm:

Incendiile de vegetaţie din California, în general, au capacitatea de a arde zeci de mii de acri de vegetaţie din cauza condiţiilor uscate tipice din regiune.

Prin comparaţie, incendiul Franklin este relativ mic, deşi s-a extins rapid.

Autorităţile oraşului Malibu au declarat iniţial că incendiul se afla la aproximativ trei mile (4,8 km) nord de Pacific Coast Highway (PCH) - un drum emblematic de-a lungul Oceanului Pacific, cunoscut pentru priveliştile sale uimitoare - dar s-a extins rapid spre sud, sărind peste traseu în zona Malibu Pier.

Ordinul de evacuare a acoperit o regiune care include estul Malibu Canyon Road şi sudul Puma Road, precum şi zona Serra Retreat, a declarat Departamentul de pompieri al comitatului Los Angeles.

Early morning footage from the Quick Reaction Force @SOCAL_QRF showing the perimeter of the Franklin Fire in Malibu, and structure protection from crews. #wildfire #cafire #cawx

Hundreds of firefighters are already on scene early this morning with aviation resources increasing… pic.twitter.com/F4zxXxqASY