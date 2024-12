Incendiu de vegetație în Malibu. Pompierii înregistrează progrese datorită unei operaţiuni pe scară largă FOTO/VIDEO

Vremea mai răcoroasă şi vântul mai puţin intens au înlesnit, joi, 12 decembrie, lupta pompierilor americani împotriva incendiului generalizat din oraşul costier Malibu din California, care afectează multe vedete de la Hollywood, transmite DPA.

Aproximativ 30% din aşa-numitul incendiu de vegetaţie Franklin Fire au fost controlate cu succes de pompieri datorită unei operaţiuni pe scară largă, au anunţat autorităţile.

Numeroase zone au fost evacuate de la izbucnirea flăcărilor, luni, însă unii dintre locuitorii din unele zone afectate au putut să se întoarcă acasă, joi.

Printre cei care şi-au părăsit locuinţele s-au numărat cântăreaţa Cher, actriţele Jane Seymour şi Mira Sorvino, precum şi actorii Mark Hamill şi Dick Van Dyke.

Van Dyke, care îşi sărbătoreşte vineri cea de-a 99-a aniversare, a scris pe Facebook că el şi soţia sa şi-au dus animalele de companie în siguranţă.

El a povestit joi, la emisiunea "Today Show", că a văzut flăcările apropiindu-se de pe un deal spre casa lor şi a încercat să conecteze un furtun, însă s-a prăbuşit din cauza epuizării. Vecinii l-au ajutat apoi să urce în maşină.

Actorul, care a jucat în filmul "Mary Poppins" şi "Chitty Chitty Bang Bang" s-a întors împreună cu soţia lui la casa lor, care nu a fost avariată.

