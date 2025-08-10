Incendiu de vegetație în Vrancea pe vânt puternic. Mai multe echipaje se luptă să stingă focul care se manifestă din mai multe direcții VIDEO

Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 17:18
264 citiri
Incendiu de vegetație în Vrancea pe vânt puternic. Mai multe echipaje se luptă să stingă focul care se manifestă din mai multe direcții VIDEO
Incendiu de vegetație în județul Vrancea Foto: Captură video/Facebook/Tele M Iasi

Mai multe echipaje de pompieri intervin, duminică, 10 august, în judeţul Vrancea, unde a izbucnit un puternic incendiu de vegetaţie.

Focul se manifestă din mai multe direcţii şi nu s-a reuşit încă estimarea suprafeţei afectate.

”În aceste momente, mai multe echipaje de pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie ierboasă înaltă, stufăriş şi mărăciniş, produs în satul Răduleşti, comuna Vânători.

La faţa locului au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o ambulanţă SMURD, un microbuz pentru transport personal, un ATV, o autospecială pentru muncă operativă şi o dronă de monitorizare aeriană, folosită pentru evaluarea rapidă a perimetrului afectat şi identificarea zonelor cu risc ridicat”, a transmis, duminică, ISU Vrancea.

Sursa citată a precizat că echipajele acţionează pentru localizarea incendiului şi împiedicarea extinderii acestuia către suprafeţele de vegetaţie din apropiere.

”Intervenţia este îngreunată de vântul puternic şi gradul ridicat de uscăciune al vegetaţiei. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea reaminteşte cetăţenilor că arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a deşeurilor este strict interzisă, conform legislaţiei în vigoare, şi poate duce la sancţiuni contravenţionale, precum şi la producerea unor incendii de proporţii, cu efecte grave asupra mediului şi bunurilor”, au mai transmis pompierii.

Aceştia anunţă că, pentru o gestionare mai eficientă a intervenţiei din satul Răduleşti, comuna Vânători, a fost activată grupa operativă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea.

”Aceasta sprijină coordonarea acţiunilor din teren şi asigură legătura operativă între forţele de intervenţie”, a mai transmis ISU Vrancea.

Incendiul se manifestă pe mai multe direcţii, încă nu s-a reuşit o estimare a suprafeţei incendiate.

Fenomen neașteptat, ce face ravagii în mari regiuni: 81 de milioane de oameni în alertă VIDEO
Fenomen neașteptat, ce face ravagii în mari regiuni: 81 de milioane de oameni în alertă VIDEO
Oamenii de știință au avertizat în continuu că schimbările climatice provocate de activitatea oamenilor vor lovi pe plan mondial, însă liderii internaționali s-au făcut că nu aud...
Un pește scăpat din ghearele unei păsări răpitoare a provocat un incendiu de vegetație și o scurtă pană de curent. Anunțul amuzant al pompierilor FOTO
Un pește scăpat din ghearele unei păsări răpitoare a provocat un incendiu de vegetație și o scurtă pană de curent. Anunțul amuzant al pompierilor FOTO
Un pește căzut din cer, scăpat din ghearele unei păsări răpitoare și ajuns pe un cablu electric, a provocat săptămâna trecută un incendiu de vegetație și o scurtă pană de curent în...
#incendiu vegetatie, #Vrancea, #interventie pompieri incendiu, #incendii vegetatie , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
18 minute de cosmar: Andrei Coubis si-a dat autogol si apoi a luat rosu, in Chelsea - AC Milan! Nota primita
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
De ce sunt romanii "spaima ghizilor" din Egipt. "Nu ascultati, contraziceti, vorbiti peste noi, nepoliticosi"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Razii în sudul litoralului: Șoferi verificați în Vama Veche, Constanța și Mangalia și amenzi în valoare de zeci de mii de lei
  2. Incendiu de vegetație în Vrancea pe vânt puternic. Mai multe echipaje se luptă să stingă focul care se manifestă din mai multe direcții VIDEO
  3. Un nou cutremur puternic s-a produs în peninsula rusă Kamceatka. Ce magnitudine a avut
  4. Urșii din România, ”vedete” în New York Times: „Legea îi protejează. Oamenii au devenit prizonieri în propriile case”
  5. Ucraina este „obosită de acest război”. Ce solicită primarul Kievului, în timp ce cresc temerile înaintea summitului dintre Rusia și SUA
  6. O femeie a dispărut în timp ce se afla la cules de ciuperci. Mai multe echipaje de jandarmi și salvamontiști o caută
  7. Benjamin Netanyahu va vorbi despre planul său de a cuceri orașul Gaza. Premierul israelian se confruntă cu presiuni intense
  8. Secretarul SUA al Apărării a distribuit un clip în care mai mulți pastori spun că femeilor ar trebui să le fie luat dreptul de vot VIDEO
  9. Cum ne ajută ciocolata să luptăm cu gripa. Descoperirea care ar putea revoluționa tratamentele antivirale
  10. Trump și Putin față în față, din nou: un joc de oglinzi între doi „alfa”, pe fondul unei crize globale