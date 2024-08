7 oameni au murit după ce un hotel a luat foc. Două dintre victime nu au nimerit salteaua pusă de pompieri și s-au strivit de asfalt VIDEO

Tragedie în Coreea de Sud. Şapte oameni au murit, iar alte 12 au fost rănite într-un incendiu care a izbucnit la un hotel din orașul Bucheon, situat la circa 25 de kilometri de Seul. Cinci persoane au decedat din cauza inhalării de fum, iar alte două au murit după ce au sărit pe salteaua gonflabilă montată de pompieri, în încercarea de a scăpa de flăcări, informează BBC.

Focul a izbucnit la etajul 8 (din 9) al clădirii, cel mai probabil în urma unui scurtcircuit, conform The Independent. Camerele hotelului nu erau prevăzute cu sprinklere, scrie digi24.ro.

📹 Deadly Hotel Blaze in South Korea

Seven people have been killed and around a dozen others injured after a fire broke out on the 8th floor of the hotel in the city of Bucheon. Forensic teams are investigating. pic.twitter.com/YkzqwDV67X