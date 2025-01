Nou bilanț al tragediei din Turcia. 76 de persoane au murit în incendiul care a cuprins hotelul din staţiunea de schi VIDEO FOTO

Potrivit unui nou bilanţ prezentat marţi seara, 21 ianuarie, de ministrul de interne, Ali Yerlikaya, șaptezeci şi şase de persoane au murit în incendiul care a cuprins un hotel montan în toiul nopţii de luni spre marţi, într-o staţiune de schi din centrul Turciei, relatează AFP.

Un bilanţ anterior indica 66 de morţi şi 52 de răniţi, a precizat ministrul, fără să precizeze dacă numărul răniţilor s-a modificat.

Cel puţin trei persoane au murit sărind pe fereastră.

În urma tragediei, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat că miercuri, 22 ianuarie, va fi zi de doliu naţional.

