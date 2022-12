Un azil de bătrâni a ars în Rusia. Cel puțin 20 de oameni au murit

Un incendiu izbucnit vineri într-un cămin de bătrâni care funcţiona ilegal în oraşul rus Kemerovo, în regiunea Siberia de Vest, a ucis 20 de persoane, au anunţat sâmbătă serviciile de urgenţă citate de agenţia TASS, preluată de Reuters.

"La locul incendiului, salvatorii continuă să caute printre dărâmături, în condiţii de temperatură scăzută. Conform celor mai recente date, 20 de persoane au decedat", au transmis serviciile de urgenţă.

Incendiul a izbucnit într-o clădire de lemn cu două niveluri a unui cămin de bătrâni privat din Kemerovo, distrugând complet al doilea nivel.

Între timp, incendiul a fost adus sub control.

Autorităţile au deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă.

Guvernatorul din Kuzbass, Serghei Ţivilev, a declarat că toate instituţiile de acest fel, în primul rând cele private, vor fi verificate după acest incendiu, în termen de o săptămână.

#Russia: The Ministry of Emergency Situations published a video of extinguishing a fire in an illegal nursing home in #Kemerovo - minimum 9 people died as a result of fire; debris is still being cleared at the site. At least 20 people lived in the illegal nursing home pic.twitter.com/BpYoCBKsZz