Incendiu în creierii munților, stins după 24 de ore. Flăcările s-au întins pe șase hectare într-o zonă greu accesibilă pompierilor bistrițeni

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 30 August 2025, ora 23:05
219 citiri
Incendiu în creierii munților, stins după 24 de ore. Flăcările s-au întins pe șase hectare într-o zonă greu accesibilă pompierilor bistrițeni
Incendiu de pădure în Bistrița-Nădăud FOTO: Captură video Facebook/ Observator BN

Un incendiu de pădure și vegetație forestieră izbucnit vineri seara în zona montană din apropierea vârfului Miroslava, în Munții Bârgăului din județul Bistrița-Năsăud, a fost stins de pompieri după aproape 24 de ore, suprafața totală afectată fiind de șase hectare, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU).

'Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, zona fiind greu accesibilă, iar autospecialele de stingere neputând ajunge până la focare. La ora 19:00, focarele incendiului de pădure și vegetație forestieră au fost lichidate în totalitate. Suprafața afectată este de aproximativ 6 hectare (pădure și vegetație forestieră). Zona va rămâne sub supraveghere pe timpul nopții, prin personalul ocolului silvic', a transmis ISU Bistrița-Năsăud, sâmbătă seara.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au intervenit modulul specializat al ISU, format din autospecială de stins incendii de pădure și autoturism de intervenție 4x4 pentru transport personal și accesorii de primă intervenție, pompieri de la subunitățile Prundu Bârgăului, Bistrița și Năsăud, personal din cadrul Ocolului Silvic Tiha Bârgăului și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bistrița Bârgăului.

Intervenția s-a derulat inclusiv în noaptea de vineri spre sâmbătă, când suprafața afectată ajunsese la aproximativ un hectar de vegetație forestieră și a continuat pe toată durata zilei de sâmbătă.

Dronă ucraineană, prăbușită lângă ”palatul lui Putin” de la Marea Neagră. Sute de pompieri se luptă cu flăcările de joi
Dronă ucraineană, prăbușită lângă ”palatul lui Putin” de la Marea Neagră. Sute de pompieri se luptă cu flăcările de joi
Pompieri ruşi continuau să lupte sâmbătă, 30 august, împotriva unui incendiu, cauzat de fragmente de dronă ucraineană, în cursul acestei săptămâni, în apropierea ”palatului” lui...
Explozie în Amara: Incendiul izbucnit după erupția unei pungi cu gaz a fost stins în totalitate
Explozie în Amara: Incendiul izbucnit după erupția unei pungi cu gaz a fost stins în totalitate
Pompierii au reușit să stingă incendiul din localitatea Amara și anunță că erupția nu mai este vizibilă la gura puțului. Echipajele rămân în zonă. ISU Ialomița a anunțat,...
#incendiu, #incendiu Bistrita Nasaud, #incendiu vegetatie , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Unde a fost vazut Donald Trump, dupa ce milioane de americani s-au intrebat daca a murit
ObservatorNews.ro
Lant de erori ale Politiei in cazul Otopeni: "In 30 min trebuiau sa fie peste el in casa. Astepti pana seara?"
DigiSport.ro
Fura toate privirile in sala de forta: "Sunt bunica, dar nu scad ritmul". Cum arata la 65 de ani

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O femeie însărcinată fără să știe a născut o fetiță la festivalul Burning Man din State. „Un miracol”
  2. Donald Trump ia în calcul desfășurarea companiilor militare private americane în Ucraina
  3. Pământul ”vibrează” în mod ciudat la fiecare 26 de secunde și nimeni nu știe de ce. Comunitatea științifică nu are o explicație pentru curiosul fenomen
  4. Un ofițer din Marina Americană susține că adevărata amenințare ar proveni de la OZN-uri subacvatice
  5. Incendiu în creierii munților, stins după 24 de ore. Flăcările s-au întins pe șase hectare într-o zonă greu accesibilă pompierilor bistrițeni
  6. Beijingul, „pacificator” în Ucraina? Trump ar susține trimiterea de trupe chineze în Ucraina
  7. Retailul chinezesc își redefinește strategia globală. Noua eră „Made in China” ia cu asalt piața
  8. Întunericul, un nou aliat pe frontul de Est. Rusia își adaptează tacticile de infiltrare folosind pelerine de protecție termică
  9. Ucraina lovește din nou rafinăriile Rusiei. Dronele ucrainene au provocat incendii la Krasnodar și Sîzran. Kremlinul rămâne fără combustibil VIDEO
  10. Cancelarul Germaniei: Rusia atacă infrastructura germană în fiecare zi și destabilizează țara