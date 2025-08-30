Incendiu în creierii munților, stins după 24 de ore. Flăcările s-au întins pe șase hectare într-o zonă greu accesibilă pompierilor bistrițeni

Un incendiu de pădure și vegetație forestieră izbucnit vineri seara în zona montană din apropierea vârfului Miroslava, în Munții Bârgăului din județul Bistrița-Năsăud, a fost stins de pompieri după aproape 24 de ore, suprafața totală afectată fiind de șase hectare, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU).

'Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, zona fiind greu accesibilă, iar autospecialele de stingere neputând ajunge până la focare. La ora 19:00, focarele incendiului de pădure și vegetație forestieră au fost lichidate în totalitate. Suprafața afectată este de aproximativ 6 hectare (pădure și vegetație forestieră). Zona va rămâne sub supraveghere pe timpul nopții, prin personalul ocolului silvic', a transmis ISU Bistrița-Năsăud, sâmbătă seara.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au intervenit modulul specializat al ISU, format din autospecială de stins incendii de pădure și autoturism de intervenție 4x4 pentru transport personal și accesorii de primă intervenție, pompieri de la subunitățile Prundu Bârgăului, Bistrița și Năsăud, personal din cadrul Ocolului Silvic Tiha Bârgăului și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bistrița Bârgăului.

Intervenția s-a derulat inclusiv în noaptea de vineri spre sâmbătă, când suprafața afectată ajunsese la aproximativ un hectar de vegetație forestieră și a continuat pe toată durata zilei de sâmbătă.

