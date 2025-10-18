Incendiu major într-un bloc din București, unde se află un centru spa. S-a emis RO-Alert. Zeci de oameni, evacuați. În apropiere sunt Primăria Sector 6 și un centru medical VIDEO

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 11:30
Autorităţile au emis mesaj RO-Alert, solicitând populaţiei să evite zona FOTO ISU B-If

Un incendiu cu degajări importante de fum a izbucnit, sâmbătă, la subsolul unui bloc din Calea Plevnei, la faţa locului fiind trimise zece autospeciale ale pompierilor.

Autorităţile au emis mesaj RO-Alert, solicitând populaţiei să evite zona şi să lase libere căile pentru intervenţia salvatorilor.

Primăria Sector 6 este în apropiere. La fel căminele din Grozăvești și un centru comercial.

Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblu de blocuri de zece etaje, pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei.

„Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, 1 autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi 3 ambulanţe SMURD”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.

Conform sursei citate, incendiul se manifestă la subsolul unei clădiri unde funcţionează un centru spa. La ora transmiterii acestei ştiri echipe de căutare-salvare intervin pentru identificarea şi evacuarea persoanelor aflate în imobil.

Autorităţile au emis mesaj RO-Alert, solicitând populaţiei să evite zona şi să lase libere căile de acces pentru intervenţia salvatorilor.

