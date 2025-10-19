Pericol uriaș în Pipera. Un incendiu pornit în parcarea unui bloc s-a extins la o țeavă de gaze. Pompierii anunță că sunt scăpări de gaze VIDEO

Un incendiu a izbucnit duminică, 19 octombrie, în parcarea unui bloc din Pipera.

Pompierii anunță că au fost evacuate 40 de persoane care locuiau în blocul din apropierea incendiului și că pericolul n-a trecut încă.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la două autoturisme pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov.

Incendiul s-a extins și la o țeavă de gaze.

Incendiul la cele două autoturisme a fost stins.

În acest moment asigurăm măsuri specifice de prevenire și protecție ca urmare a fisurării acestei conducte de gaze, ținând cont că este în apropierea unei construcții P+5 (hotel), de unde am evacuat 40 de persoane.

Traficul în zonă este blocat.

A fost solicitată prezența unei echipe de intervenție de la furnizorul de gaz”, au transmis pompierii.

„În continuare sunt scăpări de gaze în partea din față a clădirii.

La caz acționează 4 autospeciale de stingere, 2 SMURD, echipaj CBRN și descarcerare”, transmite ISU B-If.

Incendiu vine după ce duminică dimineața, în Bistrița, s-a produs o explozie la un bloc.

''Pompierii militari intervin în municipiul Bistrița, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi al unui bloc, posibil acumulare de gaze naturale'', a anunțat ISU Bistrița-Năsăud.

Din primele informații nu sunt victime, toate persoanelor din bloc s-au autoevacuat.

Explozia s-a produs la etajul al doilea al unui bloc cu patru etaje, într-un apartament în care locuia un pensionar în vârstă de 77 de ani. Acesta a fost scos pe propriile picioare de către echipajele de intervenție și transportat la spital, pentru investigații suplimentare.

Pompierii au evacuat din bloc în jur de 16 persoane și au fost efectuate măsurători, nefiind detectate acumulări de gaze.

Iar vineri o explozie într-un bloc din Rahova a făcut mai multe victime.

Trei persoane au murit în urma exploziei din Capitală și 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei. Premierul Ilie Bolojan a informat că, potrivit primelor estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat. Peste 400 de persoane sunt afectate în urma deflagrației.

