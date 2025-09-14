Incendiu violent la o brutărie din Gorj. Intervenția rapidă a pompierilor a oprit extinderea focului la clădirile din vecinătate VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă seară, 13 septembrie, la o clădire în care funcţionează o brutărie, în oraşul Ţicleni, din judeţul Gorj. Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea flăcărilor, în condiţiile în care exista riscul propagării focului la clădirile din apropiere.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj a informat că flăcările izbucnite la o clădire unde funcţionează o brutărie s-au extins rapid.

Pentru stingerea incendiului, au fost mobilizate în zonă şase autospeciale de lucru cu apă şi spumă.

Potrivit ISU Gorj, incendiul se manifesta violent, cu degajări mari de fum, existând risc crescut de extindere.

„Intervenim cu toate forţele disponibile pentru localizarea şi stingerea incendiului. În acest moment, nu sunt înregistrate victime, dar misiunea este în desfăşurare”, au transmis autorităţile.

Traficul rutier în zona unde se află clădirea afectată de incendiu a fost restricţionat, pentru a facilita accesul echipajelor de pompieri venite la intervenţie.

Ads