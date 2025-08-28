Incendiu în mijlocul Capitalei. Arde un celebru restaurant. Traficul a fost dat peste cap VIDEO

Un incendiu a izbucnit în apropiere de Calea Victoriei, în București, joi, 28 august.

Pe rețelele sociale oamenii transmit că ar fi vorba despre restaurantul Mărul de Aur, celebru pe vremea comuniștilor, dar care a fost închis în urmă cu câțiva ani.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o construcție (fost restaurant), pe strada Sevastopol. Incendiul se manifestă la acoperiș. Au fost alertate 6 autospeciale de stingere.

În această locație am mai intervenit pentru stingerea unui incendiu în luna decembrie 2024”, au transmis pompierii.

Pe grupurile de trafic de pe rețelele sociale șoferii se plâng că traficul este îngreunat pe Calea Victoriei.

„Arde restaurantul Mărul de Aur. Traficul este îngreunat pe Calea Victoriei”, se arată într-o postare.

Autoritățile au emis și un mesaj Ro-Alert.

„Construcția este amplasată între blocuri, astfel că fumul degajat poate pătrunde în locuințe. A fost transmis un mesaj de informare și avertizare a populației prin sistemul Ro-Alert.

Arderea se manifestă în interiorul construcției și la acoperiș.

Se acționează de la înălțime utilizând autoscara. Sunt angrenate în intervenție 8 autospeciale de stingere”, a mai transmis ISU.

