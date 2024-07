Cel puțin 16 morți după ce un incendiu a izbucnit într-un mare centru comercial. Unde s-a întâmplat tragedia VIDEO

Un incendiu izbucnit miercuri seară într-un centru comercial din Zigong, un oraș din provincia Sichuan, a provocat moartea a cel puțin 16 persoane, conform unui raport actualizat publicat de agenția oficială China News.

Incendiul a început în primele ore ale serii, din motive încă necunoscute, afectând centrul comercial situat la baza unei clădiri cu 14 etaje. Flăcările s-au extins rapid la parter și la etajele 4, 5 și 6 ale clădirii.

Imaginile difuzate de televiziunea de stat CCTV au arătat un fum negru și gros ridicându-se din clădire, cu mașini de pompieri și ambulanțe la fața locului. Operațiunile de salvare s-au încheiat joi în jurul orei 03:00 (miercuri, 19:00 GMT).

