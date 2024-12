Incendiu la un centru de detenție din Rusia. Cinci militari dezertori au murit și alți 7 au fost răniți FOTO/VIDEO

Cinci militari ruşi care au dezertat din unităţile lor şi care se aflau într-un centru de detenţie în republica rusă Iacutia (Saha), în Extremul Orient rus au murit într-un incendiu, anunţă vineri, 20 decembrie, Comisariatul Militar local, relatează AFP.

Alţi şapte deţinuţi au fost spitalizaţi, după ce au inhalat fum în acest incendiu care a avut loc în centrul de detenţie în noaptea de joi spre vineri, a anunţat pe Telegram comisariatul.

Anchetatori investigau la faţa locului pentru a stabili cauzele incendiului şi a identifica victimele, precizează comisariatul.

