Un incendiu a izbucnit, joi, 21 aprilie, în clădirea Institutului Central de Cercetare al Trupelor de Apărare Aerospațială de pe strada Afanasy Nikitin din centrul orașului Tver, din apropiere de Moscova. Cinci persoane au murit și cel puțin 25 au fost rănite, potrivit agenției rusești TASS.

Serviciul Situațiilor de Urgență a primit un mesaj despre un incendiu în clădire la ora locală 11.08. La acel moment, fumul era vizibil în tot centrul orașului. Incendiul a izbucnit la etajul doi al clădirii, dar focul s-a extins rapid și a cuprins ultimele trei etaje, potrivit agenției TASS.

Russian military research facility in Tver on fire

Russia’s Ministry of Defence Aerospace Forces research facility caught on fire today at noon. At least two people died in the flames, and around 30 were wounded, according to TASS.

video was published on local vk page pic.twitter.com/qmkUrweb0F