UPDATE Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche. Traficul pe Valea Oltului a fost blocat FOTO

Autor: Maria Popa
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 11:41
511 citiri
UPDATE Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche. Traficul pe Valea Oltului a fost blocat FOTO
Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche Foto: ISU Vâlcea

Un incendiu a izbucnit, vineri, 3 octombrie, la chiliile Mănăstirii Cozia Veche din judeţul Vâlcea, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale.

Traficul pe DN 7 a fost oprit pentru a permite intervenţia. Incendiul s-a manifestat la acoperiş, fiind stins de pompieri.

UPDATE 11:41

Potrivit ISU Vâlcea, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN 7, în localitatea Călimăneşti.

”La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără la nivelul acoperişului, pe o suprafaţă de aproximativ 80 mp, dintr-un total de 150 mp.

Intervenţia promptă a pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor, astfel că restul construcţiei şi celelalte bunuri nu au fost afectate”, a precizat sursa citată.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, au acţionat 2 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială de lucru la înălţime din cadrul Detaşamentului Râmnicu Vâlcea, 2 autospeciale de la Staţia Brezoi, o autospecială de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Călimăneşti.

”Incendiul a fost lichidat. Nu au fost înregistrate victime şi nu au fost persoane care să necesite îngrijiri medicale”, a transmis ISU.

Știrea inițială

”Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN 7.

Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperişului. Nu sunt anunţate victime”, a transmis ISU Vâlcea.

Pentru limitarea propagării şi lichidarea incendiului acţionează 2 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi 1 autospecială de lucru la înălţime din cadrul Gărzii de Intervenţie Vâlcea, 2 autospeciale de la Staţia Brezoi, o autospecială de la SVSU Călimăneşti.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, pe DN 7, tronsonul kilometric 197-198, în localitatea Călimăneşti, judeţul Vâlcea, din cauza unui incendiu, traficul rutier a fost blocat pentru a facilita intervenţia echipajelor ISU.

Circulaţia rutieră a fost deviată pe DN 7CC (Centura Călimăneşti). Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 10:30.

Momentul în care două camioane şi un autoturism sunt mistuite de flăcări uriașe, în Mehedinţi. Cele trei vehicule au fost implicate într-un accident înainte să ia foc VIDEO
Momentul în care două camioane şi un autoturism sunt mistuite de flăcări uriașe, în Mehedinţi. Cele trei vehicule au fost implicate într-un accident înainte să ia foc VIDEO
Două camioane şi un autoturism au fost implicate marţi, 30 septembrie, într-un accident rutier pe DN 56 A, în judeţul Mehedinţi. Toate vehiculele au luat foc, fiind necesară intervenţia...
Alertă pe Şantierul Naval Constanţa. Incendiu și explozie pe o navă aflată în reparație VIDEO
Alertă pe Şantierul Naval Constanţa. Incendiu și explozie pe o navă aflată în reparație VIDEO
Un incendiu a izbucnit marţi după-amiază, 30 septembrie, în incinta Şantierului Naval Constanţa, pe puntea superioară a unei nave aflate în reparaţie. Pompierii au anunțat că o explozie...
#incendiu, #manastirea Cozia, #trafic oprit, #incendiu Valcea, #interventie pompieri incendiu, #isu valcea , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acuzata ca i-a distrus casnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac inconjurul lumii
Digi24.ro
Trump decreteaza "conflict armat" cu cartelurile drogurilor pe care le numeste "organizatii teroriste"
Adevarul.ro
Linia frontului se fragilizeaza pentru rusi in Ucraina. Explicatiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UPDATE Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche. Traficul pe Valea Oltului a fost blocat FOTO
  2. Greta Thunberg acuză că a fost răpită de forţele israeliene. Proteste la nivel mondial, după reținerea voluntarilor de pe ambarcaţiunile flotilei pentru Gaza VIDEO
  3. Avertisment de ultimă oră al Registrului Auto Român (RAR) pentru toți șoferii: „De acum te poți considera informat!”. Ce trebuie să știi despre anvelopele „all season”
  4. Aproape 90 de milioane de euro, costul modernizării a 56 de km de drum județean. Proiectul leagă mai multe județe din vestul țării
  5. Mașină de poliție lovită în timpul unei misiuni de un șofer în vârstă de 72 de ani. Agenții mergeau la un alt accident provocat de un senior VIDEO
  6. „România nu va accepta lecții despre democrație de la Rusia”. Reacția MAE după discursul lui Putin
  7. Discursul lui Putin i-a înfuriat pe ucraineni. Alerte cu drone în regiunea unde a avut loc forumul Grupului de discuții Valdai
  8. O sută de mii de pasageri ai Ryanair s-ar putea trezi cu zborurile anulate săptămâna viitoare. În ce perioadă ar putea fi date peste cap planurile călătorilor
  9. Summitul informal UE, sub amenințarea dronelor Rusiei
  10. Judecătoarea cercetată de Inspecția Judiciară criticase opinia CSM despre pensiile speciale. Implicarea politică a altor magistrați, ignorată