UPDATE Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche. Traficul pe Valea Oltului a fost blocat FOTO

Un incendiu a izbucnit, vineri, 3 octombrie, la chiliile Mănăstirii Cozia Veche din judeţul Vâlcea, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale.

Traficul pe DN 7 a fost oprit pentru a permite intervenţia. Incendiul s-a manifestat la acoperiş, fiind stins de pompieri.

UPDATE 11:41

Potrivit ISU Vâlcea, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN 7, în localitatea Călimăneşti.

”La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără la nivelul acoperişului, pe o suprafaţă de aproximativ 80 mp, dintr-un total de 150 mp.

Intervenţia promptă a pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor, astfel că restul construcţiei şi celelalte bunuri nu au fost afectate”, a precizat sursa citată.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, au acţionat 2 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială de lucru la înălţime din cadrul Detaşamentului Râmnicu Vâlcea, 2 autospeciale de la Staţia Brezoi, o autospecială de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Călimăneşti.

”Incendiul a fost lichidat. Nu au fost înregistrate victime şi nu au fost persoane care să necesite îngrijiri medicale”, a transmis ISU.

Știrea inițială

”Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN 7.

Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperişului. Nu sunt anunţate victime”, a transmis ISU Vâlcea.

Pentru limitarea propagării şi lichidarea incendiului acţionează 2 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi 1 autospecială de lucru la înălţime din cadrul Gărzii de Intervenţie Vâlcea, 2 autospeciale de la Staţia Brezoi, o autospecială de la SVSU Călimăneşti.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, pe DN 7, tronsonul kilometric 197-198, în localitatea Călimăneşti, judeţul Vâlcea, din cauza unui incendiu, traficul rutier a fost blocat pentru a facilita intervenţia echipajelor ISU.

Circulaţia rutieră a fost deviată pe DN 7CC (Centura Călimăneşti). Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 10:30.

