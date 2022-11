Momentul în care un zgârie-nori din Dubai începe să ardă ca o torță VIDEO

Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de luni, 7 noiembrie, într-o clădire situată în centrul Dubaiului.

Clădirea are 35 de etaje și aparține unei companii, fiind amplasată în centrul Dubaiului, în zona Downtown, lângă BurjKhalifa, cea mai înaltă clădire din lume.

În imaginile susprinse se observă cum imobilul arde ca o torță, iar focul este extins de la etajele inferioare la cele superioare.

Nu există încă informații cu privire la potențialele victime.

