Tragedie într-un club. Cel puțin 50 de morți după un incendiu care ar fi izbucnit de la materiale pirotehnice FOTO/VIDEO

Cel puțin 50 de persoane au murit în Macedonia de Nord, după un incendiu la un club din Kocani, un oraș situat la aproximativ 100 de kilometri de capitala Skopje. În jur de 1.500 de persoane participau, în noaptea dinspre sâmbătă spre duminică, 16 martie, la un concert „susținut de o trupă celebră”.

Incendiul ar fi izbucnit în jurul orei locale 3 dimineața, din cauza folosirii unor materiale pirotehnice, spun informații neconfirmate de autorități, conform agenției de presă Makfax. Mai multe persoane sunt rănite și au fost transportate la spitalele din Kocani și Shtip, în timp ce 27 de victime au fost duse la Clinica de Boli Chirurgicale „Naum Ohridski” din Skopje. Numărul tinerilor răniți depășește 100 de persoane, conform informațiilor inițiale de la echipele Direcției pentru Protecție și Salvare și Centrului de Management al Crizelor.

„Numărul victimelor și răniților este în curs de stabilire”. Măsurile sunt încă în curs și o anchetă este în desfășurare. Procurorul Republicii Macedonia de Nord, precum și procurorii de bază ai Parchetului Skopje și ai Parchetului din Republica Macedonia de Nord, sunt în drum spre Kocani. „Toate capacităţile parchetelor vor fi puse la dispoziţia Parchetului Kocani pentru acţiune urgentă”, a anunţat Parchetul.

