Incendiu la singura uzină din Rusia care face tancuri T-80. Coloana uriașă de fum, vizibilă din toate zonele orașului VIDEO

Un incendiu a izbucnit la uzina constructoare de tancuri Omsktransmash din Rusia, singura întreprindere specializată în restaurarea și modernizarea tancurilor T-80.

Imagini cu incendiul au fost publicate de presa locală. Focul a izbucnit în jurul orei locale 12:00, într-unul dintre atelierele de producție ale uzinei. Locuitorii din zonă au raportat o coloană mare de fum vizibilă din toate zonele orașului.

„Un incendiu localizat a izbucnit la nivelul acoperișului unei hale din incinta uzinei. Acest incident nu va afecta procesele de producție. Nimeni nu a fost rănit”, au declarat reprezentanții companiei, potrivit defenseromania.ro.

The factory of Omsktransmash in Omsk, Russia, is on fire. The factory produces various products for the military, such as the TOS-1A, but it is also engaged in the refurbishment and repair of tanks.

