Un puternic incendiu a izbucnit în dimineața zilei de marţi, 26 decembrie, la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judeţul Prahova.

Ferma Dacilor este recunoscută ca una dintre cele mai apreciate locații din zona Munteniei și aparține lui Cornel Dinicu, un anteprenor din zonă, care locuiește acum la București.

Cu zece ani în urmă, Cornel Dinicu a achiziționat terenurile „pline de mărăcini” pe care, ulterior, a dezvoltat afacerea.

„Am tot cumpărat, din aproape-n aproape până am ajuns la 40 de hectare. Apoi ne-am apucat să construim o fermă cu mâncare bio. Inițial a fost pentru mine și familie. Apoi au vrut și prietenii mâncare bio. Și așa am început să livrăm coșuri cu mâncare bio. Nu era, la vremea respectivă, nimeni să livreze un coș complet: ouă, lapte, brânză, salam, miere, ulei presat de floarea soarelui. Așa că ne-am apucat noi să livrăm coșuri complete cu mâncare bio, cu de toate, ca la supermarket”, a povestit Cornel despre începuturile businessului, într-un material publicat de obsevatorulph.ro, în noiembrie 2022.

De fapt, din dorința de a oferi familiei o viață mai sănătoasă, a început antreprenorul proiectul „Ferma Dacilor”.

„În jurul terenurilor pe care le-am achiziționat, dacă am copilărit pe dealurile acestea, mi-am adus aminte că sunt niște situri arheologice în zonă. La Budureasca, de exemplu, s-au găsit vestigii arheologice de pe vremea dacilor și am considerat că pot să creez o fermă, deși dacii nu aveau ferme. Deci eu am creat o fermă… cu dacii din zonă… a ieșit Ferma Dacilor”, spune Dinicu despre originea numelui fermei.

„La partea de cazare am început cu 6 camere în clădirea unde este acum restaurantul. Ideea de început a fost că trebuia să doarmă undeva. Apoi s-au tot extins până au ajuns, în prezent, la 30 de camere și, evident, nu se vor opri aici. Avem și căsuțe în copac, căsuțe dacice”, adaugă patronul.

Proiectul s-a bucurat de recunoaștere și pe plan internațional odată cu vizita celebrului vlogger, Mark Wiens, venit în vizită în România. După câteva zile petrecute la Ferma Dacilor, a plecat mai mult decât încântat și, odată cu lansarea episodului „Insane Food Romania”, au început să curgă turiști străini din toate colțurile lumii, toți dornici de o experiență similară cu a lui Mark.

„Nu am văzut în viața mea pe cineva să mănânce mai mult și cu atâta poftă ca Mark Wiens. Și, dacă te uiți la el, n-ai spune…”, a spus Cornel Dinicu, despre celebrul vlogger.

Cornel și familia sunt stabiliți în București. Acolo locuiesc, acolo merg copiii la școală. „Muncesc mult. Mă trezesc dimineața la 4, la 5 sunt în curte. Ne culcăm târziu…”, povestește antreprenorul.

Cornel Dinicu are cinci copii, dintre care cel mai mare este în vârstă de 22 de ani, iar cel mai mic are 4 ani. Cel mare este student și, în același timp, lucrează și la fermă, la afacerea familiei.

La momentul respectiv, Cornel Dinicu a dezvăluit și ce planuri de dezvoltare avea.

„În câțiva ani probabil… centru SPA, clinică de recuperare, asta ca să putem să umplem și în cursul săptămânii. Acum, în cursul săptămânii, ori e plin, ori e gol. Weekendurile sunt ocupate până peste 3 luni. Va fi un centru destul de mare, ca să putem aduce sportivi în cantonament.

Centrul SPA va avea și SPA turistic și SPA medical. Cel turistic va funcționa în weekend, pentru turiști, cel medical în cursul săptămânii. La cel medical se încadrează și seniorii și sportivii. Sperăm să prindem și ceva fonduri pentru că tot ce au ridicat până acum a fost doar cu fonduri proprii.”, dezvăluie Cornel Dinicu planurile de viitor.

