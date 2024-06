Explozii și flăcări uriașe după declanșarea unui incendiu la un depozit de muniție. Cel puțin o persoană a murit VIDEO

Miniştri guvernamentali de rang înalt au anunțat că cel puţin o persoană a murit şi mai multe au fost rănite, după ce un incendiu uriaş a izbucnit la un depozit de muniţie din Ciad, provocând explozii majore, relatează BBC.

Ministrul de externe Koulamallah Abderaman a declarat că incendiul s-a produs la un depozit militar din zona Goudji din capitala N'Djamena.

Preşedintele Mahamat Idriss Deby a transmis condoleanţe victimelor şi familiilor acestora, fără a preciza numărul victimelor.

Imagini video, care nu au fost verificate de BBC, arată explozii care luminează cerul nopţii.

Several explosions occurred due to a fire at an ammunition depot in the Chadian capital. This was reported by the press secretary of the country's government.

