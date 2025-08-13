Explozie de proporții în județul Bacău. Un copil cu arsuri grave și trei adulți răniți. Autoritățile activează planul de protecție civilă pentru transfer în străinătate

Miercuri, 13 August 2025, ora 17:54
Explozie de proporții în județul Bacău. Un copil cu arsuri grave și trei adulți răniți. Autoritățile activează planul de protecție civilă pentru transfer în străinătate
Explozie de proporții în județul Bacău Foto: Facebook/Ambulanta

O explozie s-a produs miercuri, 13 august, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Ministerul Sănătăţii a precizat că o fată cu arsuri pe 40% din corp va fi dusă cu un elicopter SMURD la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, iar trei adulţi cu arsuri pe 50-70% din suprafaţa corporală vor fi direcţionaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Bagdasar-Arseni” şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. Totodată, va fi activat Mecanismul European de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor în străinătate.

Ministerul Sănătăţii a anunţat că, în urma exploziei, evaluările au identificat o pacientă minoră cu arsuri de aproximativ 40% din suprafaţa corporală, care va fi transferată de urgenţă la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” cu elicopterul SMURD.

”Au mai fost identificaţi trei adulţi cu arsuri cuprinse între 50-70% din suprafaţa corporală, care vor fi redirecţionaţi în urma stabilizării hemodinamice către Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. În paralel, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Sănătăţii vor activa Mecanismul European de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor în străinătate”, a precizat MS.

”Astăzi, în localitatea Letea Veche, judeţul Bacău, s-a produs o explozie la o locuinţă, soldată cu 4 victime: 2 victime cod roşu (adulţi) cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafaţa corpului, respectiv 2 victime cod galben (un adult şi un minor în vârstă de 14 ani) cu arsuri pe aproximativ 25% din suprafaţa corpului”, a anunţat, miercuri, IGSU.

Acolo au intervenit de urgenţă 2 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 1 echipaj SMURD, 1 autospecială pentru transport personal şi victime multiple, 3 ambulanţe din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Incendiul generat de explozie a fost lichidat în totalitate.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

”Menţionăm că, în funcţie de evoluţia stării pacienţilor, suntem pregătiţi să efectuăm transferuri către alte unităţi medicale. Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă se află în permanentă legătură cu Ministerul Sănătăţii pentru coordonarea intervenţiei şi a măsurilor necesare”, a precizat IGSU.

