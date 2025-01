O familie care a supraviețuit tragediei de la Crevedia, din nou pe drumuri. Un incendiu îi lasă fără locuință

După un an și jumătate de la explozia de la Crevedia, o familie cu patru copii din localitate este din nou într-o situație gravă. Un incendiu a cuprins containerele în care aceștia locuiau, iar oamenii au pierdut lucrurile pe care reușiseră să le agonisească.

În seara zilei de vineri, 24 ianuarie, un incendiu a cuprins mai multe containere în care locuiau cei 10 membri ai familiei. Incidentul a avut loc nu departe de unde s-a produs explozia devastatoare de la stația GPL, în august 2023, transmite Observator.

Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit la instalația electrică, în bucătăria dintr-un container. Două femei și trei copii se aflau în interior la acel moment.

„A ieșit nepoțica din dormitor să se ducă la baie și când a ajuns aici la scară a început să țipe. „Mamaie, mamaie!! Arde ceva la bucătărie.” Aici este ce am agonisit și noi de când s-a întâmplat nenorocirea, ce ne-au dat oamenii. Totul s-a dus, am rămas fără nimic, la fel cum am rămas și în 2023. N-avem acum decât ce este pe noi. Nu am apucat să salvăm nimic. Mașina, abia terminasem leasing-ul la ea”, a povestit bunicul copiilor, conform Digi24.

Unul dintre copii, care a pierdut în 2023 un pian pe care îl folosea pentru a se pregăti de concursuri, a rămas din nou fără instrumentul primit în dar. Una dintre pisicile familiei a reușit să se salveze de flăcări.

„Nu a mai rămas nimic, oameni buni, nu a mai rămas nimic. Se mai vede încă fum. E ars tot, tot ce reușisem să construim și noi. Eram mândri că aveam unde să stăm cu copiii. Iar nu mai e nimic. Nu mai e nimic, nici containere, nici nimic. Până și cărămida pentru casa nouă s-a distrus. Făcea scântei sus, la tabloul electric de la bucătărie. Am vrut să-l opresc, m-a aruncat. Am vrut să scot copiii afară din casă”, spune una dintre femei, conform sursei citate.

