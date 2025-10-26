Incendiu la fosta fabrică de prelucrare a lemnului din Covasna. Degajări mari de fum

Incendiu la fosta fabrică de prelucrare a lemnului Schweighofer din Covasna FOTO /asum.ro

Un incendiu cu degajări mari de fum a izbucnit duminică, 26 octombrie, la fosta fabrică de cherestea din orașul Covasna, potrivit ISU. Sursa fumului ar fi zeci de baloți de paie care ard mocnit, au anunțat pompierii de la Detaşamentul Târgu Secuiesc.

Focul a cuprins baloţi de paie depozitaţi în incinta fostei fabrici de prelucrare a lemnului din oraşul Covasna, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Covasna.

Pentru stingerea incendiului intervin echipaje de pompieri de la Detaşamentul Târgu Secuiesc.

Potrivit sursei citate, aproximativ 70 de baloţi de paie, aflaţi în incinta fostei fabrici de prelucrare a lemnului, situată pe strada Gării din oraşul Covasna, ard mocnit, cu degajări mari de fum, fără posibilitate de propagare.

„Acţionează două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, încadrate cu opt cadre, şi un echipaj SMURD B2. Ard mocnit circa 70 de baloţi de paie în interiorul fostei fabrici, cu mari degajări de fum, fără posibilitate de propagare”, au precizat reprezentanţii ISU Covasna.

