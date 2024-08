Accident teribil la un festival de muzică. Zeci de persoane au fost rănite după ce o roată Ferris a luat foc VIDEO

O roată Ferris a luat foc la un festival de muzică din Germania, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 18 august. Aproximativ 30 de persoane au fost rănite în timpul incidentului, iar autoritățile au deschis o anchetă în acest caz.

Până la acest moment, nu s-a conturat o posibilă cauză a incendiului, informează Mediafax, care citează Sky News. Printre victime se află și polițiști.

⚡️During the Highfield Festival in the German city of Leipzig, a Ferris wheel with people in its cabins caught fire.

Two booths caught fire while customers were inside. The incident left more than 30 people injured, with at least two in serious condition.

