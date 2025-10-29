Incendiu devastator la o hală din Satu Mare. Peste 50 de tone de cereale și utilaje agricole au fost distruse. Cea mai probabilă cauză

29 Octombrie 2025
ISU „Someș” Satu Mare a stins un incendiu care a distrus 50 de tone de cereale FOTO: Facebook/ISU Cluj

Peste 50 de tone de cereale au fost distruse într-un incendiu care a avut loc miercuri, 29 octombrie, la o hală din judeţul Satu Mare. Intervenția pompierilor a fost complexă, transmite Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Someş” Satu Mare, iar alături de cereale au ars şi mai multe utilaje agricole.

Pompierii au intervenit la hala de depozitare a cerealelor din localitatea Ghirişa cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Satu Mare, în cooperare cu Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă din Ardud, Beltiug şi Acâş, care au sprijinit acţiunile de limitare şi stingere a incendiului, asigurând rezerve de apă şi sprijin logistic.

„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent şi generalizat pe o suprafaţă de aproximativ 600 mp, existând pericolul iminent de propagare la întreaga hală, cu o suprafaţă totală de aproximativ 1.100 mp. Flăcările se extindeau rapid, alimentate de materialele combustibile din interior: cereale, combustibil şi structuri din lemn, ceea ce a făcut ca intervenţia să fie una deosebit de complexă şi solicitantă. Operaţiunile de stingere au fost îngreunate de temperaturile ridicate generate de ardere şi de cantităţile mari de materiale combustibile. După peste trei ore de efort continuu, pompierii au reuşit localizarea şi lichidarea incendiului, împiedicând extinderea acestuia la restul construcţiei şi la obiectivele aflate în imediata apropiere”, a transmis ISU Satu Mare.

În urma incendiului au fost distruse mai multe utilaje agricole, peste 50 de tone de cereale, aproximativ 3.500 de litri de combustibil, trei metri pătraţi de scândură şi alte bunuri depozitate în hală.

„Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind scânteia electrică, generată în urma unor lucrări sau acţiuni desfăşurate în apropierea materialelor combustibile. Prin intervenţia rapidă şi coordonată a forţelor de intervenţie, s-a reuşit limitarea extinderii incendiului şi protejarea bunurilor aflate în vecinătate, prevenind astfel producerea unui dezastru de proporţii”, a precizat ISU Satu Mare.

