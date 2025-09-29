Cauza producerii incendiului de la hotelul din Prahova, cu două victime. Explicația ISU

Incendiul izbucnit la un hotel din localitatea Tătărani, Prahova, în dimineața zilei de luni a dus la moartea a două femei luni, 29 septembrie. ISU Prahova a anunțat la scurt timp după stingerea flăcărilor care este cea mai probabilă cauză de la care a pornit incendiul.

„La finalizarea intervenției, pompierii au stabilit că incendiul ar fi pornit, cel mai probabil, ca urmare a efectului termic al curentului electric (cablu electric defect sau neizolat corespunzător). Cazul rămâne în atenția autorităților abilitate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

Două femei de 21, respectiv 24 de ani au fost găsite carbonizate în urma acestui incendiu.

Surse apropiate anchetei au precizat că cele două persoane date dispărute inițial și găsite carbonizate ar fi de origine nepaleză și ar fi făcut parte din echipa care efectua lucrări la hotel pentru intrarea în legalitate.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a constatat pe 16 septembrie că hotelul nu era echipat cu instalații de stingere a incendiilor și nu avea instalații de detecție și iluminat.

„În data de 16.09.2025, operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat și s-au constatat mai multe deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor sancționate cu amendă în cuantum de 100.000 lei. Totodată, personalul specializat a luat măsura opririi funcționării pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, constând în neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor (hidranți interiori și exteriori), instalații de detecție și iluminat”, a transmis ISU.

Potrivit sursei citate, obiectivul funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, iar la verificările efectuate în anul 2024 s-a constat că operatorul economic nu desfășura activități.

„La solicitarea operatorului în cauză, la data de 19.09.2025 a fost ridicat sigiliul pentru executarea lucrărilor de conformare la cerința de securitate la incendiu, pentru intrarea în legalitate, fără posibilitatea desfășurării de activități comerciale”, explică sursa menționată.

