Incendiu de proporții la un hotel din Prahova. Două persoane dispărute, căutate de pompieri VIDEO

Incendiu la un hotel din Tătărani

Pompierii intervin luni dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din localitatea Tătărani, județul Prahova. Autoritățile au anunțat că în interiorul clădirii se aflau cinci persoane, din care trei s-au autoevacuat, iar două sunt căutate de pompieri, potrivit ISU Prahova.

„Din informațiile primite până în acest moment, la momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau cinci persoane, din care trei s-au autoevacuat. Pompierii efectuează căutări pentru identificarea persoanelor dispărute”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

Pompierii continuă acțiunea de stingere a incendiului, anunță aceeași sursă.

Incendiul se manifestă la o clădire cu regim P+1, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Clădirea afectată este un hotel.

Incendiul a fost localizat, nu mai există risc de propagare. În paralel, echipajele efectuează recunoașteri pentru a verifica dacă în interior se află persoane surprinse de incendiu.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, două autoscări și un echipaj SMURD.

