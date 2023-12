Doi copii care au murit la "Ferma dacilor" jucau fotbal la Steaua și la New Stars. Tatăl lor, care a pierit în flăcări, era mâna dreaptă a patronului

26 de persoane se aflau în pensiunea Ferma Dacilor din satul Tohani, acestea participând la o petrecere în seara dinaintea incendiului.

Un bărbat care a murit, în timp ce încerca să îşi salveze doi dintre copii din pensiunea cuprinsă de incendiu, era angajat al restaurantului, arată primele date obţinute de autorităţi. Soţia şi unul dintre copiii acestuia sunt victimele care au fost duse la spital.

”Se pare că era o petrecere privată, erau 26 de persoane, foarte mult tineret, o persoană adultă de 48 de ani, o persoană care a încercat să meargă să-şi salveze copiii, numai că nu a mai apucat să iasă de acolo. Iar soţia dânsului cu unul dintre copii au fost duşi de dimineaţă la Spitalul Judeţean”, a declarat, marţi după-amiază, prefectul de Prahova, Virgiliu Nanu.

El a precizat că bărbatul care a încercat să-şi salveze copiii era angajat al complexului, din datele pe care le-a primit.

Zona din pensiune care a ars era o clădire cu restaurant şi câteva spaţii de cazare la parter şi cinci camere la mansardă. Focul pare a fi izbucnit nu din restaurant, ci din zona mansardei, acolo unde erau spaţiile de cazare, a precizat prefectul.

În ceea ce priveşte cauza izbucnirii focului, prefectul a declarat: ”Cred că este foarte greu să ne pronunţăm, în acest moment, cu privire la ce a declanşat acest incendiu”.

El a subliniat că în 2020 inspectorii ISU au plecat din nou într-un control, dar nu a primit încă datele cu privire la rezultatul acestuia.

La faţa locului au ajuns şi reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, iar în acest context prefectul de Prahova a explicat că au fost chemaţi pentru că ”am considerat că este necesar să avem şi psihologi, să încercăm să îi consiliem pentru că nu este foarte uşor să treci printr-o astfel de situaţie”.

El a precizat că cele cinci victime care au fost găsite sunt ”greu de identificat, pentru că sunt carbonizate”.

Doi frați și tatăl lor au pierit în incendiu

Doi frați, Petru Ene (12 ani) și Luca Ene (16 ani), sunt printre copiii care și-au pierdut viața la Ferma Dacilor, informează Fanatik.ro.

Un al treilea frate, Matei Ene, geamănul lui Luca, a fost salvat din flăcări de tatăl lor. Acesta era angajat la Ferma Dacilor și mâna dreaptă a patronului. După ce l-a salvat pe Matei, el s-ar fi întors și după ceilalți băieți, dar și-a pierdut viața, scrie sursa citată.

Matei Ene și mama lui au ajuns la spital pentru a primi îngrijiri. Petru (12 ani), Luca (16 ani) și tatăl lor sunt printre cei decedați.

Petru Ene (12 ani) juca fotbal la New Stars. Antrenorul Daniel Gheorghiu a spus pentru Fanatik: ”L-am folosit de la bun început atacant dreapta. Am început să lucrăm împreună în urmă cu un an și jumătate. Nu-mi lipsea de la antrenamente, de la meciuri, un copil și un jucător model la vârsta lui. Cunosc foarte bine ce e în țară la acest nivel, am câștigat 18 dintre cele 20 de turnee la care am participat și vă spun cu mâna pe inimă că era unul dintre ei mai buni din țară. De altfel, intrase deja într-un program de monitorizare al federației pentru copiii de 11-12 ani în vederea formării lotului național U15 peste trei ani”.

Luca Ene (16 ani) era legitimat la CSA Steaua, alături de fratele lui geamăn Matei. "Luca evolua inter sau în spatele atacanților și avea o tehnică remarcabilă. Ambii au venit de la Chiajna în urmă cu circa un an și jumătate și mama era cea care-i însoțea de obicei la antrenamente”, a relatat antrenorul Alin Dumitriu.

