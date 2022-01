Un incendiu a izbucnit la Stadionul Molineux al echipei Wolverhampton Wanderers în primele ore ale zilei de duminică şi a produs pagube considerabile, a anunţat clubul englez de fotbal.

Incendiul a izbucnit în zona barului stadionului şi s-a extins la alte zone din tribună, a precizat gruparea, într-un comunicat.

"Pagube considerabile au fost cauzate de un incendiu care a afectat mai multe zone adiacente tribunei Billy Wright, la Molineux. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în incidentul care a fost anunţat la pompieri de către un membru al echipei de securitate, la ora 01.56 (n.r. - 03.56, ora României), în dimineaţa zilei de duminică, 23 ianuarie. Serviciul de pompieri din West Midlands a sosit în cinci minute şi echipaje de la Wolverhampton, Fallings Park, Willenhall şi Bilston au abordat incendiul, care a început în zona barului Sir Jack Hayward Suite".

Andy Howard, managerul de supraveghere la staţia de pompieri Wolverhampton, a declarat: A avut loc un incendiu în zona barului. Acesta a fost limitat în camera de origine, dar zona barului şi o parte a spaţiului de lucru au fost afectate de incendiu. În rest, au fost doar daune cauzate de fum, la restul etajului (...)

Directorul pentru instalaţii, siguranţă şi securitate, Steve Sutton, a declarat: "Va dura câteva zile pentru a evalua pe deplin daunele care au fost produse, unele destul de importante, totşuşi, şi va dura ceva timp pentru reparaţii. Orice suporter care are bilet pentru următorul joc în zona afectată va fi anunţat de către departamentele relevante în zilele următoare. Cel mai important lucru, desigur, este că nimeni nu a fost prezent în acel moment, în afară de echipa noastră de securitate, şi nimeni nu a fost rănit", se arată în comunicatul clubului.

Potrivit BBC, incendiul ar fi fost cauzat de un aparat electric.

Construit în 1889, Stadionul Molineux are o capacitate de 32.000 de locuri şi a fost revovat ultima dată în 2012.

🚨 BREAKING: The fire that has broken out inside Molineux seems to be getting worse, Emergency services are on scene 🙏🐺😭#WWFC #TheWolfpack #Wolves pic.twitter.com/B1DSfIdq7M