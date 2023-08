Incendii uriașe într-una dintre cele mai populare staţiuni rusești la Marea Neagră VIDEO

Sute de pompieri încearcă să stingă incendiile din apropierea oraşului rusesc Ghelendjik de la Marea Neagră, una dintre cele mai populare staţiuni din ţară, a declarat miercuri, 30 august, primarul localităţii.

Într-o postare pe Telegram, primarul Aleksei Bogodistov a declarat că 441 de persoane, peste 80 de vehicule şi avioane şi elicoptere de stingere a incendiilor au fost desfăşurate pentru a combate incendiile de pădure care au cuprins 118 de hectare de teren.

Operaţiunile sunt complicate de vântul puternic, care bate cu peste 100 de km/h, şi de terenul accidentat.

The forest fire in #Gelendzhik continues.

The fire area has increased to 30 hectares.