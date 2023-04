Nor toxic într-un mare oraș din Germania. Cerul s-a întunecat. 140 de persoane au fost evacuate VIDEO

Poliţia şi pompierii din oraşul german Hamburg au avertizat localnicii cu privire la posibile toxine în aer după ce duminică dimineaţa devreme au izbucnit incendii la mai multe depozite, relatează Reuters.

Autorităţile au declarat că incendiul a început în jurul orei 4 dimineaţa în Rothenburgsort, la doar câţiva kilometri sud-est de centrul oraşului Hamburg, şi că norul de fum se deplasa în direcţia centrului oraşului.

Mai mulţi poliţişti, pompieri şi alţi lucrători de urgenţă se aflau la faţa locului, în timp ce un nor gros de fum închis la culoare se ridica în sus. Cerul s-a întunecat, vremea fiind, la rândul ei, închisă.

🤬🇩🇪Toxic cloud of smoke is coming to Hamburg,residents are instructed to close all windows and turn off air conditioners.Toxic smoke came from a major fire in the Rotenburgsort area,where two warehouses are burning. pic.twitter.com/6GtwsciVoa