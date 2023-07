Incendiu la o bază militară rusă din Crimeea după ce a fost atacată de drone ucrainene. Cel puțin 2.000 de evacuați VIDEO

Un incendiu la o bază de instrucţie a forţelor ruse din Crimeea - peninsulă ucraineană anexată ilegal de Rusia în 2014 -, a impus evacuarea a 2000 de oameni, a anunţat miercuri guvernatorul numit de Moscova, Serghei Aksionov, citat de Reuters. Cel puțin trei drone ucrainene ar fi atacat baza de instrucție.

"S-a planificat evacuarea temporară a locuitorilor din patru localităţi - adică peste 2000 de oameni", a scris Aksionov pe Telegram, fără a menţiona nicio cauză a incendiului.

A Russian Arms Depot in Occupied-Crimea near the Town of Staryi Krym also know as "Old Crimea" has reportedly been Struck by a Ukrainian "Kamikaze" Attack Drone this morning causing a Large Fire to occur and setting off Secondary Explosions.

Ca urmare a incidentului, a fost închisă parţial şi şoseaua Tavrida, o cale rutieră importantă.

The Fire at the Russian Military Training Ground and Arms Depot in the Kirovsky District of Eastern Crimea is continuing to burning and spread after it was reportedly Targeted by at least 3 Ukrainian Attack Drones this morning; the Russian Ministry of Emergency Situations has…