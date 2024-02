Cel mai mare parc de distracție din Suedia arde ca o torță. Clădirile din jur sunt evacuate VIDEO

Un incendiu de proporţii a izbucnit luni dimineaţă în cel mai mare parc de distracţii din Suedia, situat în oraşul Goteborg, care s-a extins în special la o nouă zonă acvatică încă neaccesibilă pentru public, au anunţat autorităţile suedeze, citate de AFP.

Imaginile difuzate de presa locală arată flăcări care distrug un tobogan acvatic şi o mare coloană de fum negru care se ridică deasupra oraşului.

Serviciile de urgenţă din regiune le-au cerut persoanelor din apropiere "să rămână în locuinţe şi să închidă uşile, ferestrele şi sistemele de ventilaţie" din cauza fumului dens.

Poliţia suedeză a anunţat că imobilele adiacente au fost evacuate şi că ajută serviciile de urgenţă.

Este prea devreme pentru a spune dacă incendiul a fost provocat de o mână criminală sau pentru a evalua pagubele, a precizat Poliţia într-un comunicat de presă.

"Un incendiu de proporţii a izbucnit la parcul acvatic Liseberg Oceana (...) Incendiul a început la una dintre atracţiile acvatice din afara clădirii şi apoi s-a extins în toată clădirea", au precizat reprezentanţii Liseberg Oceana într-un comunicat.

Parcul acvatic face parte dintr-un proiect de extindere a acestui parc tematic suedez şi ar urma să fie inaugurat pentru public mai târziu, în 2024.

❗🔥🇸🇪 - Serious fire in the center of Gothenburg in Sweden – a water park is on fire.

The yet-to-be-opened waterslides at #Liseberg park were engulfed in flames, prompting the evacuation of nearby buildings.

Ads

Plumes of black smoke hung over #Gothenburg, the second largest city… pic.twitter.com/pBctNnNSXc