Incendiu uriaş într-un centru de afaceri din Londra. 100 de pompieri se luptă cu flăcările VIDEO

Un incendiu de proporții a izbucnit vineri seară, 25 august, în estul Londrei, potrivit Reuters.

Incendiul a izbucnit într-un centru de afaceri din Bow, Tower Hamlets, potrivit Brigăzii de pompieri din Londra.

Nori de fum negru sunt vizibili din toate zonele oraşului.

La fața locului au fost trimise 15 autospeciale şi aproximativ 100 de pompieri.

